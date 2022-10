von Ursula Ortlieb

Erstmals in der 95-jährigen Geschichte der Bäckerei Fechtig mit Lebensmittelmarkt in Birkendorf wird das Geschäft im November zwei Wochen geschlossen sein. Der Grund: Mit Blick auf die Umwelt und die steigenden Energiekosten wird der Lebensmittelmarkt jetzt mit umweltfreundlichen Kühl- und Gefrieranlagen ausgestattet.

Warum ist die Investition in den Klimaschutz notwendig?

Die Inhaber haben sich viel vorgenommen. Die Maßnahmen seien schon früher geplant gewesen. Durch Corona und Lieferschwierigkeiten hätte sich alles verzögert. „Dadurch kommen Mehrkosten von rund 200.000 Euro auf uns zu“, führt Edgar Kaiser aus.

Das Ersetzen der bisherigen Kühl- und Tiefkühlanlagen im Geschäft und Bäckerei sei notwendig. Die neuen Kühlanlagen und die Ladentheke sollen klimafreundlich sein.

Die Investition in die CO 2 -Reduzierung kostet rund 700.000 Euro. Die gesetzlichen Vorgaben werden laut Christina Fechtig mit den neuen Kühl- und Gefrieranlagen und einer neuen Theke für Brot, Fleisch- und Wurstwaren erfüllt.

Die Investition stelle aus Sicht der Inhaber einen wichtigen Beitrag für die Zukunftsfähigkeit des Betriebes und den Umweltschutz dar. „Es ist eine Investition in die Zukunft. Wenn wir keine Nachfolgegeneration hätten, würden wir diese Anstrengungen nicht mehr auf uns nehmen“, so der Bäckermeister.

Durch die Investition soll der Stromverbrauch um 30 Prozent Strom sinken. Der Jahresverbrauch liege aktuell bei 400.000 Kilowattstunden, demnach wäre die Ersparnis 120.000 Kilowattstunden.

Was plant das Unternehmen weiter für den Klimaschutz?

Der Laden ist bereits mit LED-Beleuchtung ausgestattet, geplant ist außerdem die Anschaffung von Solarkollektoren und E-Fahrzeugen in den kommenden Jahren. Auch die beiden Märkte in Grafenhausen und Ühlingen sind energetisch umgerüstet worden. Nun wird auch das Stammhaus in Birkendorf zukunftsfähig gemacht.

Lebensmittelmärkte Kurt und Angelika Fechtig hatten die Bäckerei von Gründer Theodor Fechtig übernommen. 1968 bauten sie das heutige Lebensmittelgeschäft mit Bäckerei, Cafè und Pension. Mit Märkten in Grafenhausen und Ühlingen wurde der Betrieb im Laufe der Jahre erweitert und 1998 an die drei Kinder in dritter Generation übergeben. Die Enkel von Kurt und Angelika Fechtig arbeiten im Betrieb schon fleißig mit. In vierter Generation wollen sie die Firma später weiterführen. Martin Güntert ist Bäckermeister und Betriebswirt, Julian Fechtig ist Konditor und Bäcker und Simon Güntert betreut als ausgebildeter Steuerfachangestellter die Finanzbuchhaltung. Geschäftsführerinnen sind Christina Fechtig in Birkendorf, Christiane Güntert in Ühlingen und Stefanie Kaiser in Grafenhausen. Chef der Bäckerei und Konditorei ist Edgar Kaiser.

Was bedeutet die Installation für die Kunden?

Während in der Bäckerei weitergearbeitet werden kann, müsse der Lebensmittelmarkt komplett ausgeräumt werden, erklärt Christina Fechtig, die Chefin im Birkendorfer Stammhaus. Auch in der Bäckerei sollen die bisherigen Kühl- und Gefrieranlagen durch moderne ersetzt werden.

Nach Ladenschluss geht es am 12. November los. Ab 14. November bleiben die Türen des Lebensmittelmarktes geschlossen. Haltbare Ware werde in Seecontainern gelagert, Frischware vorher verkauft und nicht mehr nachgeordert. Am 29. November ist die Wiedereröffnung geplant.

Wie kam der Markt durch die Corona-Krise?

Während der Corona-Krise sei das Kundenaufkommen in Birkendorf, Grafenhausen und Ühlingen sprunghaft angestiegen. Das Personal in den drei Märkten musste von 50 auf 60 Mitarbeiter aufgestockt werden, die Hälfte davon ist in Teilzeit beschäftigt.

Wie sieht es derzeit mit Personal aus?

Derzeit sei es laut Bäckermeister Edgar Kaiser schwierig, Personal für die Backstube zu finden, bedauert er. Erstmals in diesem Jahr hätten sich keine Auszubildende gemeldet. Der letzte kam vor sechs Jahren als Flüchtling nach Deutschland. Er ist seit zweieinhalb Jahren Auszubildender, macht im nächsten Jahr seine Gesellenprüfung. Die Zwischenprüfung habe er mit der Bestnote 1,1 gemeistert, so Kaiser.