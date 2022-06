von Ursula Ortlieb

Creszentia Blatter aus Birkendorf wurde am 23. September 1940 wegen ihrer psychischen Behinderung in Grafeneck (bei Stuttgart) ermordet. An das Schicksal der 29-Jährigen soll künftig ein Stolperstein erinnern, der am Donnerstag, 23. Juni, um 14 Uhr Gunter Demnig in Birkendorf verlegt wird.

Die Verlegung Die Verlegung des Stolpersteins in Birkendorf für Creszentia Blatter findet am 23. Juni um 14 Uhr rechts neben der Pfarrkirche St. Margareta statt. Dort stand bis 1971 das Haus der Familie Blatter, in dem Creszentia mit zwölf Geschwistern aufwuchs. Heute ist dort eine Grünanlage.

Seit 1992 hat der Künstler und Initiator des Projekts schon Tausende Stolpersteine in verschiedenen Städten und Dörfern verlegt. Sie sollen an das Schicksal der Menschen erinnern, die während der NS-Zeit vertrieben, verfolgt, deportiert, ermordet oder in den Suizid getrieben wurden. Vor deren letzten freiwillig gewählten Wohnstätten werden die kleinen Messingtafeln verlegt.

Für Creszentia Blatter (links) wird am 23. Juni in Birkendorf ein Stolperstein verlegt. Leopold Blatter, der 2006 gestorben ist, erzählte seinen Kindern oft von seiner Schwester, auf die er als älterer Bruder oft aufgepasst hat. | Bild: Privatarchiv Ruth Großhans, geborene Blatter

Der Stolperstein für Creszentia Blatter wird an der Stelle verlegt, wo bis 1971 das „Maxehuus“ stand, in dem sie am 19. Juli 1911 als jüngstes der 13 Kinder von Johann und Frieda Blatter geboren wurde und aufwuchs. Ihr Elternhaus stand direkt neben der Birkendorfer Pfarrkirche St. Margareta.

Das „Maxehuus“ war das Elternhaus von Creszentia Blatter. Es stand neben der Kirche und wurde 1971 abgerissen und eine Grünanlage angelegt. | Bild: Privat, Ruth Großhans/Familie Blatter

Initiiert hat diese Stolpersteinverlegung in Abstimmung mit der Ortschafts- und Gemeindeverwaltung der Ortschronist Josef Kaiser, der auch den Text für eine Erläuterungstafel verfasst hat, die gleichzeitig mit der Stolpersteinverlegung aufgestellt wird.

In Grafeneck liegt das Gedenkbuch an die Opfer von Grafeneck in der NS-Zeit aus. Familienangehörige haben die Gedenkstätte besucht. | Bild: Ruth Großhans, geborene Blatter

In einem ausführlichen Artikel beschreibt Klaus Morath aus Berau die Euthanasieaktion in der Region, die als 'Aktion T4' in die Geschichte einging. Das Schicksal von Creszentia Blatter steht dabei im Vordergrund.

Die Stolpersteinverlegung für Creszentia Blatter in Birkendorf ist öffentlich. Interessierte, die daran teilnehmen möchten, sind dazu eingeladen, heißt es seitens der Initiatoren.