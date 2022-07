von Elisabeth Baumeister

Der SV Untermettingen hat für seine Sportwoche ein vielseitiges Programm zusammengestellt. Darauf stand jede Menge Fußball, aber auch Unterhaltung für die gesamte Bevölkerung. Auf der Tribüne des Vereinsheims war es im Schatten bei Bewirtung überaus gesellig und jeder konnte gemütlich dem bunten Treiben auf dem Spielfeld zuschauen.

Der Musikverein Untermettingen spielte die „Vogelwiese“ zum Mitsingen. | Bild: Elisabeth Baumeister

Zum Dorfhock gab es vom Musikverein unter der Leitung von Volker Kramer Blasmusik passend zur Hitze mit dem „Frisch-auf-Marsch“ und dem Klassiker „Vogelwiese“, dank eines großen Textblatts konnten die Gäste mitsingen, wenn sie wollten. Für die Dorfolympiade hatte Thomas Sänger in bewährter Weise einen Geschicklichkeits-Parcours zusammengestellt. Fünf Teams traten an sieben Spielstationen gegeneinander an. Der Ortschaftsrat, die gelben Hühner, das Team Burger, die Dorfmädels und der Musikverein hatten ihre Gaudi bei den gestellten Aufgaben auf dem Fußballplatz.

Die farbenfrohen Gelben Hühner wurden von den jungen Zuschauern angefeuert. | Bild: Elisabeth Baumeister

Gefordert war die Geschicklichkeit an der Wasserpistole, Akrobatik auf Bierkisten, Teamarbeit mit Bällen, auf Skiern oder mit zusammengebundenen Beinen und alles immer auch mit Wertung der Geschwindigkeit. Für die einzelnen Disziplinen hat jede Gruppe für sich schnell die eigene Taktik herausgefunden, die dann mehr oder weniger erfolgreich war. Angefeuert von den Zuschauern auf den Rängen und von den Kindern auf dem Platz, haben alle Gruppen gewonnen. Das Team vom Musikverein wurde bei der Disziplin auf Skiern zudem von einem herausragenden Coach unterstützt und hat in der Gesamtwertung die höchste Punktzahl erreicht.