Ühlingen-Birkendorf – In der Hauptversammlung des FSV Riedern am Wald 1928 hat es einen umfangreichen Rückblick und Informationen über die anstehenden Pläne gegeben. Der Vorsitzende Michael Selb hat dazu auch Ortsvorsteher Albert Baumeister, den Vorsitzenden des FC Schlüchttal, Josua Philipp, und Ehrenmitglied Klaus Rhode begrüßt.

Dem Kassenbericht von Moritz Richter war zu entnehmen, dass der FSV überaus aktiv ist. Am Hasenwald werden auch Aktiv-Spiele des FC Schlüchttal ausgetragen. Angeschafft wurden ein Vertikutierer und für das Sportheim eine Spülmaschine. Ausgaben sind unter anderem auch für den Mähroboter, die Markierungsfarbe, Strom, Wasser und Abwasser angefallen.

Mit dem Pfingstsportfest wurde wieder einiges erwirtschaftet, aber weniger als im Vorjahr. Die Teilnahme am Klostergartenfest, die Bandenwerbung, die Mitgliederbeiträge und das gut geführte Vereinsheim wirken sich auf der Habenseite aus. Werner Brandes bestätigte Kassierer Moritz Richter eine einwandfreie Kassenführung. Der stellvertretende Vorsitzende Christian Gantert merkte die mangelnde Unterstützung durch die Mitglieder bei den Arbeitseinsätzen an den Spieltagen und vor allem auch an den Pfingstsporttagen kritisch an. Für den großen Einsatz im Sportheim dankte er Alfons Selb und seiner Familie. Erstmals gab es ein Oktoberfest am Hasenwald und beim Halloween in Ühlingen wird der FSV Riedern mit dabei sein.

Die Wahlen leitete Albert Baumeister. Einstimmig bestätigt wurden die Vorsitzenden Michael Selb und Christian Gantert und die Kassenprüfer Werner Brandes und Andreas Selb. Kassierer Moritz Richter hat nicht mehr kandidiert. Zu seinem Nachfolger wurde Simon Hepp gewählt. Baumeister überbrachte die Grüße von Bürgermeister Tobias Gantert und Ortsvorsteher Christoph Wehle aus Hürrlingen. Er dankte allen, die den Hasenwald in Ordnung halten.

Werner Brandes monierte, dass die Namenstafel der Spender vom Spielfeld-Verkauf bei der Sportplatzsanierung noch nicht angebracht ist. Alfons Selb regte an, die Bilder, die beim Streichen im Vereinsheim abgehängt wurden, wieder aufzuhängen und bat dringend um Mithilfe im Vereinsheim. Die Frage von Klaus Rhode, ob vom Sportplatzumbau noch Schulden zu tilgen sind, bejahte der Vorstand. Der geplante Kinderspielplatz liegt auf Eis, weil der Platzkauf nicht möglich war.