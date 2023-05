Der Hasenwald ist der höchste Punkt von Riedern am Wald und bietet bei gutem Wetter eine herrliche Fernsicht auf das Alpenpanorama. Der Hasenwald ist unweigerlich verbunden mit Sport und Spiel und dem FSV Riedern am Wald 1928. So findet an Pfingsten seit vielen Jahren im Hasenwaldstadion das traditionelle Pfingstsportfest des FSV Riedern a.W. statt – und darauf freuen sich wieder alle.

Bis vor wenigen Jahren wurden am Pfingstmontag mit einem Turnier der Aktivmannschaften die Spiele um den begehrten Hasenpokal ausgetragen. Jetzt stehen die Jugendturniere im Vordergrund, die A-Jugendmannschaften werden um den Pokal kämpfen.

Die Verantwortlichen vom FSV Riedern a.W. haben vom 27. bis zum 29. Mai wieder ein interessantes Programm am Hasenwald organisiert. Der Verein sorgt an allen Tagen mit Essen, Getränken, Kaffee und Kuchen für das leibliche Wohl. Zum Auftakt der Sporttage finden drei interessante Rundenspiele statt. Am Samstag treten um 12.30 Uhr die Damen SG Steina-Schlüchttal gegen die Damen SV Waldhaus an. Um 15 Uhr spielt der FC Schlüchttal I gegen den FC Tiengen II und um 18 Uhr der FC Schlüchttal II gegen die SG Mettingen-Krenkingen II.

Am Pfingstsonntag beginnt um 9.30 Uhr das Bambini-Turnier, um 9.45 Uhr das F-Jugend-Turnier und um 11 Uhr das E-Jugend-Turnier.

Eine Neuauflage war im vergangenen Jahr die Dorfolympiade. Auch in diesem Jahr starten mit viel Spiel und Spaß am Sonntag um 15 Uhr die „Tribute vom Hasenwald“ mit DJ Andy Voice.

Tradition hat auch der Feldgottesdienst am Pfingstmontag auf dem Sportplatz, der 1975 erstmals stattgefunden hat. Um 9 Uhr beginnt die Eucharistiefeier, die vom Musikverein Riedern am Wald begleitet wird. Im Anschluss an den Gottesdienst laden die Musiker zum Frühschoppenkonzert im Zelt ein.

Zum zweiten Mal wird ab 12 Uhr das Wanderpokalturnier von den A-Jugendmannschaften ausgetragen. Pokalverteidiger ist die SG Fützen.