Der stellvertretende Vorsitzende der katholischen Landjugend (KLJB) Riedern-Hürrlingen, Elias Duttlinger, begrüßte Pfarrer Christoph Eichkorn, Pfarrgemeinderätin Andrea Staller und die stellvertretenden Ortsvorsteher Bruno Gromann (Riedern am Wald) und Anton Baumeister (Hürrlingen) zur Hauptversammlung. Neu aufgestellt will die KLJB in naher Zukunft viele Aufgaben in Angriff nehmen.

Drei gleichberechtigte Vorsitzende leiten künftig die Gruppe. Die Satzungsänderung wurde einstimmig angenommen. Lena Rhode gab einen Rückblick über die vergangenen drei Jahre. Die 72-Stunden-Aktion wurde gemeistert. Die Gruppe hat sich bei kirchlichen Anlässen, Gebetsstunden, Patrozinium, Dreikönig und Fronleichnam beteiligt. Sie hat bei der Friedenslichtübergabe und beim Ferienprogramm der Gemeinde mitgewirkt und jährlich das Fasnetfüür organisiert.

Bruno Gromann leitete die anstehenden Wahlen. Außer den beiden Beisitzern Elias Morath und Mathias Ilnicka wurde der Vorstand neu gewählt. Das Vorstands-Dreierteam besteht aus Elias Duttlinger, Fabio Di Candia und Belinda Reichenbach. Zur Kassiererin wurde Ileane Palluch und zur Schriftführerin Elisa Rhode gewählt. Marvin Fingermann und Lena Rhode wurden als Beisitzer hinzugewählt.

Lena Rhode gab einen Ausblick auf die Aktivitäten in diesem Jahr. An Gründonnerstag haben die Jugendlichen eine Gebetsstunde gestaltet. An der Gewerbeschau in Ühlingen wird die KLJB die Bewirtung bei Elektro Burger übernehmen. Am Klostergartenfest werden die Landjugend und die Baumsteller mit Barbetrieb teilnehmen. Auch beim Ferienprogramm der Gemeinde wird die KLJB wieder dabei sein. Ganz neu ist die Idee von einem „Fröschle-Brunnen-Fest“ am 13. Mai auf dem Schulhof in Riedern. Die Planungen laufen. „Es soll ein Fest für alle Generationen werden“, sagte Lena Rhode.

Im Namen von Pater Christoph und dem Pfarrgemeinderat hat sich Andrea Staller bei der katholischen Landjugend für die Mitarbeit bedankt: „Ihr seid unsere Zukunft, Eure Arbeit wird geschätzt, der Pfarrgemeinderat wird immer ein offenes Ohr für Euch haben.“ Bruno Gromann bedankte sich im Namen des Ortschaftsrats für die Beteiligung an den Aktivitäten in den Ortsteilen Riedern und Hürrlingen. Die Grüße des Ortschaftsrats Hürrlingen überbrachte Anton Baumeister und wies auf die Dorfputzaktion in Hürrlingen hin.