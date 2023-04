Etliche Aktivitäten plant der Untermettinger Ortschaftsrat in diesem Jahr. Teil davon war die Dorfputzete, zu der rund 30 Erwachsene und Kinder kamen. Gesäubert wurden die Wege und Plätze im Dorf und in den Weilern Löhningen, Talhöfe und Raßbach sowie die Feldwege rund um Untermettingen.

Die Putzaktion war im vergangenen Jahr deutlich besser besucht, was Ortsvorsteher Daniel Schliffke darauf zurückführt, dass der diesjährige Termin mit dem Spiel der ersten Mannschaft in Waldshut kollidierte und viele Fans aus Untermettingen der Partie beiwohnen wollten. Trotz der geringen Teilnehmerzahl zeigten sich alle Helfer mit großem Einsatz bei der Sache und es wurde einiges an Unrat aufgesammelt. Nach der Arbeit gab es für alle Helfer ein Vesper, wobei sich Ortsvorsteher Daniel Schliffke bei allen bedankte.

Noch vor der Dorfputzete haben die Ortschaftsräte mit Bruno Dörflinger und Richard Schliffke 40 Meter Weg im Friedhof gepflastert. Dörflinger und Schliffke haben in der Woche vor dem Arbeitseinsatz die Randsteine gesetzt. Der Bauhof der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf hat den alten Teerweg entfernt und entsorgt. Im Nachgang haben Dörflinger und Schliffke die Maggiaplatten an den unteren Gräbern neu ausgerichtet, sodass wieder ein sauberer Abschluss zum Weg hergestellt ist.