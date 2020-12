von Werner Steinhart

Die Werkräume der Schlüchttal-Schule am Standort Ühlingen wurden in den vergangenen Monaten saniert und konnten nun offiziell ihrer Bestimmung übergeben werden. In hellen Räumen, ausgestattet mit modernen Maschinen und Werkbänken, macht das Werken den Schülerinnen und Schülern als auch Technik-Fachlehrer Roland Heini großen Spaß. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Erreichten“, äußerte sich Roland Heini, der als Fachmann viel zu dieser Sanierung beigetragen hatte.

Modern ausgestattet

Nach nunmehr 48 Jahren (1972 wurde die Schule in Ühlingen eröffnet) entsprach der alte Werkraum nicht mehr den modernen Anforderungen und auch der im Jahre 1990 angebaute zweite Werkraum hatte eine Sanierung nötig. Nach vier Monaten reiner Bauzeit entstanden nun Räume, die modernen technischen Anforderungen entsprechen und das Lernen im Bereich der Technik attraktiv machen. Für das Projekt wurden im Haushalt rund 143.000 Euro bereitgestellt, allein für die reinen Baukosten 105.000 Euro. Dass man dann mit 60.500 Euro am Ende abrechnen konnte, war erfreulich.

Hauptmaßnahme war die Erneuerung der elektrische Versorgung, um den Sicherheitsvorschriften gerecht zu werden, wie beispielsweise Notschalter für Bedienung einzelner Maschinen, eine neue helle Beleuchtung inklusive Tafelbeleuchtung in den beiden Räumen und im Maschinenraum. Zusätzlich bekam der Maschinenraum einen neuen Boden und die gesamten Räume erhielten einen neuen Anstrich. Die erfreulichen Kosteneinsparungen kamen zustande, da einige Positionen nicht benötigt oder eingespart wurden.

Die Schule Die Schlüchttal-Schule, Grund- und Werkrealschule mit den Standorten Ühlingen und Grafenhausen besteht als Schulverbund seit dem Schuljahr 2007/2008. Im Schuljahr 2020/2021 besuchen 255 Schüler die Schlüchttal-Schule und werden von 24 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet. Im Standort Ühlingen werden jeweils eine dritte, eine vierte, eine fünfte, eine sechste und eine siebte Klasse unterrichtet. In Grafenhausen die Klassen 8 bis 10 und 1 bis 4. Schulleiterin ist Rektorin Rotraut Neubauer. Weitere Infos im Internet (www.schluechttal-schule.de).

Für die notwendige Ausstattung wurden 30.500 Euro ausgegeben. Hauptmaßnahmen waren die Beschaffung von acht neuen Holzwerkbänken mit Schraubstock, neue Tischbohrmaschinen, Lehrertische mit Stühlen, neue Schiebetafeln, eine Holzabsauganlage Staubklasse M sowie weiterer Werkzeuge. „Das Budget für die Sanierung konnte sehr gut eingehalten werden“, freute sich Bürgermeister Tobias Gantert.

Trotz Maske scheint man den Schülerinnen und Schülern der Schlüchttal-Schule am Standort Ühlingen in den neu sanierten Werkräumen die Begeisterung anzusehen. Es macht Spaß in der neuen modernen Umgebung zu lernen und zu werken. Bilder: Werner Steinhart | Bild: Werner steinhart

Rektorin Rotraut Neubauer zeigte sich über das Ergebnis sehr zufrieden. Die Vorgaben in den neuen Räumen für einen zeitgemäßen Unterricht sind erfüllt. Dafür dankte sie insbesondere dem Techniklehrer Roland Heini, der sich super engagiert habe, mit Herzblut dabei war und viel Zeit und Arbeit in dieses Projekt gesteckt habe. Großes Lob ging auch an die Gemeinde, die das Projekt ermöglicht habe und auch der Rathauschef bestätigte, dass die Zusammenarbeit Schule und Schulträger klappt. Bei einem Rundgang durch die neu gestalteten Räume konnte man auch feststellen, dass die Schülerinnen und Schüler mit Begeisterung dabei waren und dies trotz Maske und Abstand.