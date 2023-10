Städtepartnerschaften verbinden Menschen und sollen insbesondere dazu beitragen, Menschen zusammenzubringen und die Brüderschaft zu vertiefen. So steht es schwarz auf weiß in der Partnerschaftsurkunde zwischen den beiden Gemeinden Combrit/Sainte Marine und Grafenhausen, die im Jahr 1973 von den damaligen Bürgermeistern Henri Péron und Werner Peper unterzeichnet wurde.

50 Jahre nach der Vertragsunterzeichnung kann festgehalten werden, dass die deutsch-französische Partnerschaft nicht nur auf dem Papier steht, sondern auch mit vielfältigem Leben erfüllt ist. Zahlreiche Bürger aus beiden Gemeinden begleiten die Partnerschaft von Beginn an. Dazu gehört Henri Stéphan aus Combrit/Sainte Marine. „Wenn sich die Menschen nicht beteiligen, kann sich eine Partnerschaft auch nicht entwickeln“, sagte der Bretone. Mit seiner Frau Anne-Marie war er bei den offiziellen Partnerschaftsfeiern und seit 1988 auch immer beim Dorffest in Grafenhausen am Stand der Franzosen dabei. So haben beide nicht nur den Südschwarzwald, sondern auch die Menschen kennengelernt.

Eine besondere Leidenschaft hat Henri Stéphan für die Schwarzwälder Kirschtorte entwickelt. Nach jeder Ankunft in Grafenhausen führt ihn sein erster Weg ins Café, um ein Stück davon zu genießen. Als Höhepunkt nennt er den Backkurs in der Bäckerei Fechtig, bei dem er im Jahr 2015 seine geliebte Schwarzwälder Kirschtorte unter der Anleitung von Konditormeister Weber selbst herstellen durfte.

Vertreter beider Kommunen halten es für unerlässlich, dass neben allen anderen Aktivitäten alle fünf Jahre die Gründung gefeiert werden soll. Trotz vieler persönlicher Kontakte stellen diese Feiern die Grundsäulen der Städtepartnerschaft dar. Als weiterer Meilenstein wurde 1977 in Grafenhausen ein Partnerschaftskomitee gegründet. 1988 leistete die Grafenhausener Jugendfeuerwehr Aufräumarbeiten im sturmgeschädigten Wald in Combrit. Im März darauf fand in Combrit eine Baumpflanzaktion statt. 5000 Buchen wurden gesetzt, die als „Forêt de Grafenhausen“ der Nachwelt erhalten bleiben.

Im Frühjahr 1991 rief der damalige Rektor Jean-Claude Le Drézen die „Europaklasse“ ins Leben und organisierte Schüleraustausche, die von den Lehrern in Grafenhausen aufgegriffen wurden, die mit mehreren Schulklassen an die Atlantikküste reisten. Zehn Extremradler starteten 2009 in Grafenhausen zur 1200-Kilometer-Tour an den Atlantik zum Partnerschaftsjubiläum in Combrit. An der Cornouaille-Brücke zwischen Benodet und Ste Marine wurden die Radfahrer empfangen. Dieses Jahr – zum 50-jährigen Bestehen – erwarten die Grafenhausener viele Freunde aus Frankreich.

Die Jumelage-Jubiläumsfeier findet mit dem offiziellen Festakt am Sonntag, 29. Oktober, um 15 Uhr in der Schwarzwaldhalle in Grafenhausen statt.