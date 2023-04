Die Feuerwehrabteilung Ühlingen hat sich zur Hauptversammlung getroffen. Die Feuerwehrkameraden wurden im vergangenen Jahr zu 22 Einsätzen gerufen. Jetzt freut sich die Abteilung Ühlingen auf ihr neues Löschfahrzeug, ein HLF 10, das am 21. April in Ühlingen eintreffen wird, die Fahrzeugweihe wird dann im Herbst sein.

Bevor Abteilungskommandant Michael Gampp den Jahresbericht erstattete, gedachten die Feuerwehrkameraden besonders des im vergangenen Jahr gestorbenen Ehrenmitglieds Karl Kraus, der 50 Jahre aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr war und der sich stets für die Belange der Abteilung Ühlingen, aber auch der Gesamtwehr Ühlingen-Birkendorf eingesetzt hatte.

Nachdem sich die Corona-Lage im vergangenen Jahr normalisiert hatte, konnten auch die Proben und weitere Aktivitäten der Feuerwehr Ühlingen wieder aufgenommen werden, erklärte Michael Gampp in seinem Bericht. Ein besonderes Ereignis im vergangenen Jahr war das Jubiläumsfest zum 75-jährigen Bestehen der Ühlinger Feuerwehrabteilung mit Feuerwehrturnier. „Angefangen von der Organisation, dem Auf- und Abbau und der Bewirtung der Gäste hat alles hervorragend geklappt. Wir sind eine gute Gemeinschaft“, lobte Michael Gampp die Feuerwehrmitglieder. Die Ersatzbeschaffung des neuen Löschfahrzeugs hat sich verzögert, doch auch mit dem jetzigen LF16/16 ist die Abteilung für die Einsätze gut gerüstet.

Die Feuerwehrabteilung wurde 2022 zu 22 Einsätzen gerufen, darunter waren zwölf technische Hilfeleistungen, zwei Waldarbeiterfeuer, sieben Kleinbrände und eine Unterstützung des Rettungsdienstes. 14 Feuerwehrproben wurden abgehalten. Die Herbstabschlussprobe erfolgte zusammen mit der Abteilung Birkendorf und mit einem Maschinisten mit dem TSFW der Abteilung Riedern-Hürrlingen.

Aus- und Weiterbildung stehen im Fokus bei der Feuerwehrabteilung. 18 Feuerwehrkameraden nahmen an verschiedenen Lehrgängen teil. Acht Kameraden errangen das Leistungsabzeichen in Bronze. Außerdem hat die Abteilung fünfmal Altpapier gesammelt. Michael Gampp bedankte sich bei allen Feuerwehrangehörigen für die Einsatzbereitschaft. Er kündigte auch an, dass er bei den Neuwahlen 2024 nicht mehr zur Verfügung stehen werde, es gibt also einen Wechsel in der Leitung der Abteilung Ühlingen.

Schriftführer Matthias Gantert und Kassierer Stefan Gampp vervollständigten die Berichte. Bürgermeisterstellvertreter Wolfgang Frech würdigte die Arbeit der Feuerwehrangehörigen und beförderte drei davon in den nächsthöheren Dienstgrad. Zu Feuerwehrmännern befördert wurden Benedikt Gänswein und Patrick Beck, zur Hauptfeuerwehrfrau Bianka Stucke. Michael Gampp ernannte Jannik Schäuble zum ehrenamtlichen Gerätewart der Einsatzabteilung Ühlingen, nachdem der bisherige Gerätewart Franz Thoma im Januar zum hauptamtlichen Gerätewart der Gesamtwehr Ühlingen-Birkendorf ernannt wurde. Verabschiedet aus dem aktiven Dienst wurde Gerhard Albicker, der die Altersgrenze von 65 Jahren erreicht hat.