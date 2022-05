von Wilfried Dieckmann

In Grafenhausen hat wieder ein internationales IBG-Camp (Internationale Begegnung in Gemeinschaftsdiensten) mit drei Frauen und zwei Männern begonnen. Die Freiwilligen stammen aus Italien, Dänemark und Deutschland. Sie werden noch in dieser Woche unter der Leitung von Bauhofleiter Michael Lüber Spielplätze in der Gemeinde sowie die Geräte des dauerhaften Mudiator-Parcours in Rothaus sanieren. „Instandhaltung, um die Lebensdauer der Geräte zu verlängern“, nannte es der Bauhofleiter.

Ursprünglich sollten sich sieben Aktive am internationalen IBG-Camp in Grafenhausen beteiligen. Wie der Bauhofleiter mitteilte, hat ein Freiwilliger kein Visum erhalten, ein weitere musste am ersten Tag wieder abreisen, weil er eine Arbeitsstelle erhalten hat. Untergebracht wurden die Teilnehmer im Hagehus. Um das zu ermöglichen, wurde die Begegnungsstätte für ukrainische Flüchtlinge von dort ins ehemalige Gasthaus „Schiesselhof“ verlegt.

Bereits am ersten Arbeitstag zeigte sich Bauhofleiter Lüber mit dem Engagement der kleinen Gruppe zufrieden. Da Sanierungsarbeiten und keine Neubauprojekte im Mittelpunkt stehen, werden im Regelfall auch keine Bauhofmitarbeiter eingesetzt. „Schleifen und Streichen von Holzteilen kann die Gruppe nach kurzer Anleitung eigenständig ausführen“, sagte Lüber. Die Lebensdauer der Holzteile werde durch einen erneuten Farbschutz um mindestens drei Jahre verlängert. Gearbeitet wird von Montag bis Freitag im Regelfall sechs Stunden. Im Rahmen des Freizeitprogramms steht neben der Besichtigung der Staatsbrauerei Rothaus auch ein Besuch in Freiburg auf dem Terminkalender. Der offizielle Abschluss mit Begutachtung des Geschaffenen findet am Freitag statt.