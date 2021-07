von Ursula Ortlieb

Die Freien Wähler Ühlingen-Birkendorf trafen sich zur Hauptversammlung für die Jahre 2019/20. Peter Meyer erinnerte an das erfolgreiche Abschneiden der Freien Wähler bei den Kommunalwahlen im Mai 2019: „Wir haben mit elf von 18 Gemeinderatssitzen unseren Stimmenanteil erheblich ausbauen können.“

Stolz auf gute Kandidaten

Grund für das gute Ergebnis nannte er vor allem gute Kandidaten sowie der Auftritt der Vereinigung in den sozialen Netzwerken und den Wahlflyer. Er bedauerte, dass Ortsbegehungen und Besichtigungen wegen der Pandemie im Jahr 2020 nicht möglich waren. Um Notwendiges vor Ort zu erkennen, wolle man diese jetzt wieder aufnehmen.

Der stellvertretender Fraktionssprecher Norbert Schwarz ließ die wichtigen Entscheidungen der Jahre 2019/20 Revue passieren. In 16 Gemeinderatssitzungen und zusätzlichen Ausschusssitzungen seien Großinvestitionen auf den Weg gebracht worden. Projekten, wie Regenüberlaufbecken und Abwassersammler Berau-Brenden, Ortskernsanierung Ühlingen, Straßensanierung Löhningen und Breitbandversorgung hätte seine Fraktion zugestimmt.

Ühlingen-Birkendorf Viele Kugelbahnen mitten im Wald: Ein großer Spaß für die ganze Familie – schauen Sie selbst! Das könnte Sie auch interessieren

Leider sähe man hinterher nicht viel von den etwa 3,2 Millionen Euro für den Abwassersammler des Anschlusses an die Verbandskläranlage Klettgau West in Tiengen, da die Kanäle „verbuddelt“ seien. Da Sitzungen ausfielen, wurden wichtige Beschlüsse des Bürgermeisters erst im Nachhinein abgesegnet. Das Immissionsgutachten zur Standortprüfung von Mobilfunkmasten sei nach eingehender Beratung auf Wunsch der Bürgerinitiative Funkmast Birkendorf in Auftrag gegeben worden.

Waldshut-Tiengen Bauarbeiter stoßen auf menschliches Skelett im Schloss Tiengen Das könnte Sie auch interessieren

Ein Ergebnis liege noch nicht vor. Viele Themen stehen weiter auf der Agenda, mit denen sich Freie Wähler und CDU-Kollegen befassen werden. So solle unter anderem mit neuen Bebauungsplänen und Änderungen bestehender Pläne der Nachfrage von Bauwilligen Rechnung getragen werden.

Hochrhein Geld sparen an Schweizer Zapfsäulen: Warum ist Benzin aktuell jenseits der Grenze wieder günstiger als an deutschen Tankstellen? Das könnte Sie auch interessieren

„Vieles wartet auch in Zukunft auf unsere Mitwirkung“, so Schwarz. Über einen ausgeglichenen Kassenstand berichtete Michaela Bruder. Trotz größerer Ausgaben für die Kommunalwahl, konnte der Kassenstand durch Spenden und Beiträge gehalten werden.

Frei Verfügbar Die kostenlose Morgen-Mail aus Waldshut-Tiengen: Ihr Start in den Tag mit den Lokalthemen am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

Wolfgang Frech leitete im Anschluss Entlastung und Neuwahlen zum Vorstand. Für die nächsten zwei Jahre wurden einstimmig Vorsitzender Peter Meyer, Stellvertreter Norbert Schwarz, Kassiererin Michaela Bruder und Schriftführerin Angelika Bergér wiedergewählt. Frech dankte den Freien Wähler für ihre Arbeit zum Wohle der Gemeinde.