Wie geht es dem heimischen Handwerk und der Landwirtschaft? Die Freien Wähler Ühlingen-Birkendorf gehen dieser Frage nach und laden in unregelmäßigen Abständen zur Besichtigung von Gewerbe- und Handwerksbetrieben sowie von Landwirtschaften ein. Bei der jüngsten Runde ging es zu zwei Bauernhöfen.

Zunächst besichtigte die Gruppe den Steinahaldenhof in Unterwitzhalden. Der Hof der Familie Gänswein ist als Demeter-Hof ausgewiesen. Werner Gänswein und Sohn Benedikt bewirtschaften 300 Ziegen und 180 Truthühner. Die Landwirte gaben den Besuchern Einblicke in die Abläufe und die Vermarktung der Ziegenmilch über Monte Ziego. Die Firma holt die Milch vom Hof ab und stellt vor allem verschiedene Käse damit her. Die Familie Gänswein bot den Besuchern einige fertige Produkte zur Verkostung an. Die Truthühner vermarktet Familie Gänswein selbst, und ab Hof zerlegt kann das Putenfleisch „pfannenfertig“ erworben werden.

Zweite Station war der Schwalbenhof der Familie Beck in der Neuen Welt in Ühlingen. Patrick Beck führte die Gruppe durch die Ställe, wobei besonders der neue moderne Stall für 80 Kühe mit 24-Stunden Melkroboter beeindruckte. Der Vorsitzende der Freien Wähler, Peter Meyer, bedankte sich bei beiden Familien mit einem kleinen Gastgeschenk. Er bot den Landwirten die Unterstützung der Freien Wähler bei Problemen an. Patrick Beck nahm die Gelegenheit wahr und sprach den Zustand der Feldwege an. Die Freien Wähler beschlossen den Tag beim Herbstfest der Tagespflege im Sozialen Zentrum in Ühlingen.