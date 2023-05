Der Verein Historisches Berau blickt zufrieden auf die erfolgreiche Ausstellung mit dem Titel „Der lange Atem der Berauer Nonnen“ zurück. Von Samstag bis Dienstag, 22. bis 25. April, waren mehr als 1000 Besucher in die Falkensteinhalle nach Berau gekommen, um in die 700-jährige Geschichte des Frauenklosters einzutauchen.

In jahrelangen Recherchen haben Mitglieder des Vereins die Ergebnisse zusammengetragen und aufbereitet. Mit großformatigen Bildern, Original-Ausstellungsstücken und Kloster-Modellanlage im Maßstab 1:87 wurde die besondere Ausstellung der Öffentlichkeit präsentiert.

Der Veranstalter „Historisches Berau“, Verein für Heimatgeschichte, freute sich über die begeisterte Resonanz des Publikums: „Unsere Erwartungen wurden bei Weitem übertroffen. Diese Überschwänglichkeit der Reaktionen zu unserer Ausstellung hätten wir uns nicht vorstellen können – wir sind wirklich überwältigt“, sagt der Vorsitzende des Vereins Ralf Hindsches.

Auch das große Lob der Historiker Johannes Waldschütz und Manfred Jehle wisse man zu schätzen. „Alle Mühe und Arbeit, Zeit und Geduld sind dadurch belohnt“, so Hindsches. Mit Führungen außerhalb der Öffnungszeiten für das Altenwerk und für die Grundschule Berau konnte ein Teil Heimatgeschichte vermittelt werden, was auch bei den Kindern Staunen auslöste. Zum Gelingen der Präsentation haben außer aktive Mitglieder von „Historisches Berau“ viele freiwillige Helfer durch Hilfe beim Auf- und Abbau, Beleuchtungsmontage, Dienst an der Kasse und Bewirtung der Besucher an allen vier Tagen beigetragen. In einer Ausstellungspublikation und einem einzigartigen Bildband ist die gesamte Ausstellung mit professionellen Fotos, Texten und Chronologie zusammengefasst und kann bei der Postagentur Ühlingen, im Gasthaus „Rössle“ Berau und in der Buchhandlung Kögel in Tiengen sowie bei Vereinsmitgliedern käuflich erworben werden. Die Modell-Klosteranlage des ehemaligen Frauenklosters Berau wird temporär im Museum des Klosters Riedern ausgestellt und kann bei Klosterführungen besichtigt werden.

Anregungen, die Ausstellung auch an anderen Orten der Öffentlichkeit längerfristig zugänglich zu machen, kamen von mehreren Seiten. Der Verein hofft auch auf Interesse von Kommunen und anderen Institutionen, die geschichtskulturelle Ausstellung einem interessierten Publikum weiter zeigen zu können. In ihrer Gesamtheit wird dies vorerst jedoch kaum möglich sein. Der Verein denkt darüber nach und will sich engagieren, einen Teil über das Berauer Kloster in eine fest in Berau installierte Ausstellung für Interessierte, Touristen und Wanderer zu platzieren.

Die viertätige Ausstellungs-Veranstaltung war für die Veranstalter ein Kraftakt, dessen Erfolg jedoch motivierte, bereits in Arbeit befindliche weitere Projekte mit Leidenschaft und Enthusiasmus ehrenamtlich zur nächsten Ausstellung weiterzuführen.