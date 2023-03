Immer am ersten Freitag im März beschäftigt sich der Weltgebetstag mit der Lebenssituation von Frauen aus einem anderen Land. Im Mittelpunkt standen in diesem Jahr Frauen aus Taiwan. „Glaube bewegt“ hieß ihr Thema, mit dem sie den Blick für ihre eigenen und weltweiten Herausforderungen wie Armut, Umweltverschmutzung, sowie Gewalt gegen Frauen schärfen wollen. Christliche Frauen aus dem Land wählten Texte, Gebete und Lieder aus. Diese wurden dann in weltweiten Gottesdiensten in mehr als 150 Ländern in 88 Sprachen gefeiert, so auch in der Kirche St. Margareta in Birkendorf. Gemeinsam beten und handeln sie dafür, dass Frauen und Mädchen überall in Frieden, Gerechtigkeit und Würde leben können. So wurde der Weltgebetstag in den letzten 130 Jahren zur größten ökumenischen Basisbewegung christlicher Frauen.

Der Weltgebetstag der Frauen wird in Birkendorf seit 1982 von katholischen und evangelischen Frauen gemeinsam gefeiert. Die Kollekte wird für weltweite Projekte verwendet, die Frauen und Mädchen stärken. Im Anschluss wird immer zum Beisammensein im Haus der Begegnung eingeladen, bei dem Essen und Getränke nach Rezepten aus dem Land angeboten werden, wo der Gottesdienst vorbereitet wurde.