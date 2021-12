von Wilfried Dieckmann

Nach einer mehrwöchigen Betriebspause, in der verschiedene Instandsetzungsarbeiten durchgeführt wurden, öffnet in Grafenhausen das Schwarzwaldhaus der Sinne am Samstag, 18. Dezember, wieder seine Türen für Besucher. Wie Leiterin Kathleen Mönicke informierte, gilt im Museum gemäß der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg die 2Gplus-Regelung.

Großformatige Fotografien

Gemäß einer Mitteilung des Kultusministeriums Baden-Württemberg müssen auch „Schülerinnen und Schüler zwischen 6 und 18 Jahren in den Weihnachtsferien einen aktuellen Testnachweis oder einen Impf- beziehungsweise Genesenen-Nachweis vorlegen, wenn sie eine 2G-Einrichtungen besuchen möchten. Die Befreiung von der Testpflicht ist damit in den Schulferien aufgehoben.“ Die Betriebspause wurde auch dazu genutzt, eine neue Ausstellung vorzubereiten, die vom 6. Januar bis zum 13. März 2022 zu sehen sein wird: Die „Närrische Fotoausstellung – picslixportraitserie“ widmet sich in großformatigen Fotografien der Narrenvielfalt im schwäbisch-alemannischen Raum, wobei der Schwerpunkt auf der Region Breisgau-Hochschwarzwald liegt.

„Eigentlich war diese Sonderausstellung bereits für die vergangene Fastnachtssaison vorgesehen, konnte jedoch wegen der Corona bedingten Schließung des Museums nur online gezeigt werden“, so die Museumsleiterin. Für den Besuch des Mitmachmuseums wird weiterhin um Vorab-Reservierung gebeten. Ab sofort steht dafür das Online-Buchungssystem zur Verfügung, über das man Tickets für seinen Wunschtermin bis 14 Tage im Voraus buchen kann.

Zusätzlich ist ab dem 18. Dezember auch wieder eine telefonische Reservierung zu den Öffnungszeiten des Hauses möglich. Online-Buchung (https://buchung.schwarzwaldhausdersinne.de).