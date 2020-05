von Wilfried Dieckmann

Der 1. April 1985 kann im Rückblick für Grafenhausen durchaus als Glückstag bezeichnet werden. An diesem Tag hat Förster Hansueli Zürcher seinen Dienst beim Kantonsforst in Schaffhausen begonnen und war verantwortlich für den rund 340 Hektar umfassenden Schaffhauser Wald auf der Gemarkung Grafenhausen. Jetzt ging er mit 64 Jahren in den Ruhestand und hinterlässt seinem Nachfolger Walter Müller einen gepflegten Mischwald mit rund 15 Prozent Laubanteil.

Hansueli Zürcher geht nach 35 Jahren in den Ruhestand. | Bild: Wilfried Dieckmann

Als Schweizer Förster war Hansueli Zürcher in den vergangenen Jahrzehnten verantwortlich für den Schaffhauser Wald. Der gelernte Forstwart hat nach seiner Ausbildung und bestandenen Aufnahmeprüfung noch ein Jahr die damalige Försterschule besucht und trat am 1. April 1985 seinen Dienst beim Kantonsforst in Schaffhausen an. Die Entscheidung, diesen Beruf zu ergreifen, hat Zürcher keinen Tag bereut: Nein, die Arbeit in der freien Natur habe ihm immer Freude bereitet. Auch biete die Natur ständig neue Herausforderungen, die bewältigt werden müssten. „Ein ständiger Kampf mit Käfer, Trockenheit und Stürmen“, erklärte der Förster im Gespräch mit dieser Zeitung.

Walter Müller ist der neue Förster im Schweizer Wald. | Bild: Wilfried Dieckmann

Besonders in der heutigen Zeit werde immer sichtbarer, dass sich etwas verändert. Die Trockenheit sowie milde Winter ohne Schnee bereiten dem Wald demnach große Probleme. Mit diesen Herausforderungen aber müssten die Forstleute zurechtkommen. Und Hansueli Zürcher ist sich sicher, dass auch diese gelöst werden.

Andere Aufgaben

Zudem hätten sich die Aufgaben der Förster verändert. Als er 1985 seinen Dienst antrat, habe es noch neun Förster gegeben, heute seien es nur noch zwei. Somit wurden die Aufgaben auf immer weniger Personen verteilt und die Tätigkeit habe sich verstärkt auf Schaffhausen bezogen. Deshalb wurde der Kantonswald in Grafenhausen in den jüngsten Jahren auch nicht mehr direkt vom örtlichen Standort, sondern von der Schweiz aus betreut. „Meine Woche hatte nach dem Umzug nach Schaffhausen, bedingt durch die tägliche Fahrerei, zehn Stunden mehr“, berichtete Zürcher. Die Tätigkeit in Grafenhausen belief sich durch die Übernahme von Waldflächen in Schaffhausen schließlich nur noch auf rund 25 Prozent.

Optimales Waldbild Wird der Schaffhauser Wald getreu dem Motto, „neue Besen kehren gut“, von dem neuen Förster umgekrempelt und neugestaltet werden? „Nein, ich übernehme in einer sehr schönen Landschaft ein optimales Waldbild, das für weitere Generationen erhalten werden muss“, betonte der neue Förster Walter Müller und fügte an: „Diesen praktizierten Waldbau von meinem Vorgänger kann man nicht umkrempeln, sondern nur erhalten.“ Als größte Herausforderung sieht der neue Revierleiter, der sich bereits auf eine 28-jährige Erfahrung beim Kantonsforst stützen kann, die Klimaveränderung, die immer deutlicher erkennbar werde. Aufgrund der Höhenlage sei es nicht ganz einfach, den bereits hohen Laubwaldanteil noch zu steigern. Er zeigte sich im Gespräch mit dieser Zeitung aber dank der guten Einarbeitung durch seinen scheidenden Kollegen Hansueli Zürcher zuversichtlich, dass die kommenden Herausforderungen schließlich auch gemeistert werden.

Im Rückblick habe Zürcher auch nie bereut, den Wald in Grafenhausen übernommen zu haben, obwohl es damals kein einfacher Schritt gewesen sei. Die Übernahme sei damals nämlich mit einem grenzüberschreitenden Wohnortwechsel verbunden gewesen. Als Auslandsschweizer habe er auch immer eine Arbeits- und Aufenthaltsbewilligung beantragen müssen. In Grafenhausen habe er sich mit der ganzen Familie aber immer wohl und voll integriert gefühlt. Seinem Nachfolger hinterlässt er ein Revier, das sich bereits seit den 1940er Jahren zu einem „schönen Mischwald“ mit rund 15 Prozent Laubanteil entwickelt habe. Auch gebe es einen hohen Bestand an Lärchen und Douglasien. Lediglich rund 50 Prozent der Holzernte gehe in die Schweiz, die andere Hälfte an heimische Säger im Landkreis Waldshut.

Der Hintergrund

Ein Kantonsförster aus der Schweiz in Grafenhausen? In einem Schaffhauser Waldgebiet? Die Siedlung Grafenhausen wurde 1078 von den Grafen von Nellenburg gegründet, einige Jahre später wurde in der Siedlung im Hochschwarzwald von Abt Siegfried von Allerheiligen ein Benediktinerinnenkloster als Tochterkloster von Allerheiligen in Schaffhausen gegründet. Das Kloster wurde der Heiligen Fides geweiht.

So gelangte Grafenhausen in den Besitz von Schaffhausen, bestätigt durch Papst Urban II. im Jahr 1095. In der bewegten Geschichte tauschte die Stadt Schaffhausen mit dem Stühlinger Landgraf von Lupfen zu Zeiten der Reformation um 1530 zur Abrundung der Gebiete Grafenhausen und Birkendorf gegen die Ortschaften Schleitheim und Beggingen. Schaffhausen behielt sich aber auf der Gemarkung Grafenhausen das Recht vor, 360 Hektar Wald im Besitz zu behalten und zu bewirtschaften. Ein Recht, das als Einzigartigkeit bis heute besteht. Somit wird dieser Schaffhauser Wald auch heute noch durch einen vom Kanton Schaffhausen besoldeten Förster betreut.