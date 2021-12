von Werner Steinhart

Heute vor genau 50 Jahren, am 18. Dezember, stand Ühlingen im Fokus der Berichterstattung im Landkreis Waldshut. Am Samstagnachmittag stürzte ein einmotoriges Sportflugzeug vom Typ „Cessna 172“ im Ühlinger Ortsteil Holz ab, wobei der Copilot nur noch tot geborgen werden konnte, der schwerverletzte Pilot nach einer Woche im Universitätsklinikum Freiburg verstarb. Das 17-jährige Mädchen blieb wie durch ein Wunder unverletzt.

Ühlingen-Birkendorf 16 Ühlinger Häuser versüßen das Warten auf Weihnachten Das könnte Sie auch interessieren

Noch heute erinnern sich ältere Ühlinger an diesen denkwürdigen Samstagnachmittag. Wie es zu dem Unglück kam, berichtete der SÜDKURIER: „Die Maschine war etwa zehn Minuten vor dem Unglück vom Bohlhof bei Schwerzen gestartet und gehörte einer Fluggesellschaft aus Baden-Baden. Nach Mitteilung der Polizei hatte der Pilot in Ühlingen einen Bekannten grüßen wollen. Augenzeugen berichteten, dass die Maschine zweimal zum Tiefflug auf Ühlingen angesetzt hatte und dabei in etwa 25 Metern Höhe in Messerfluglage gekommen war. Die Tragfläche hatte dabei eine 20.000-Volt-Überlandleitung berührt und zwei stromführende Kabel abgerissen. Dann kollidierte das Fahrwerk mit dem Dachständer eines Hauses, ehe die Maschine sich überschlug und abstürzte. Das Flugzeug wurde völlig zertrümmert.“ Silvia Müller, damals Keßler (67) erinnert sich: „Es hat einen Schlag getan, es hat den Dachständer vom Dach gerissen und übrig blieb ein Loch im Dach. Vor dem Haus sah es aus wie im Krieg.“

Ühlingen-Birkendorf Ühlinger Ärztestreit: Eine Gerichtsverhandlung soll nun Klarheit bringen Das könnte Sie auch interessieren

„Mit einem donnernden Knall und einem riesigen Blitz schlug das Flugzeug wie eine Rakete auf der Wiese auf“, schilderte damals ein Landwirt den Absturz. Willi Gampp (86) erinnert sich an dieses denkwürdige Datum: „Es war ein schöner warmer Dezembernachmittag, als das Unglück geschah. Ich bin dann sofort an die Unglücksstelle gerannt.“

Bei dem tödlich verunglückten Copiloten handelte es sich um den 48-jährigen Ingenieur Friedrich Groß aus Tiengen. Der 33-jährige Pilot, der Ingenieur Siegfried Thaller, ebenfalls aus Tiengen verstarb eine Woche später an den Folgen seiner schweren Verletzungen.

Augenzeugen Ein paar Ühlinger Jungen, die genau zu dieser Zeit auf der Wiese Fußball spielten, wurden Zeugen des Unfalls mit dem Kleinflugzeug. Dabei waren damals Andreas Rüde, Andreas Buchmüller, Willi Pachner, Hansi Gantert und Stefan Kalt. Wenn auch das Flugzeug nur wenige Meter von ihnen einschlug, sagen sie heute: „Wir hatten nicht das Gefühl, in Gefahr zu sein.“

Die Feuerwehren aus Ühlingen und Waldshut und die Werksfeuerwehr der Papierfabrik Albbruck waren am Absturzort. Die Feuerwehren mussten sich vor allem um das ausgelaufene Benzin kümmern. Von den 100 Litern Treibstoff, die aus dem Tank der Maschine ausgelaufen waren, konnten noch 60 Liter aufgefangen werden. Dass die Bewohner des Ortsteils Holz nur kurze Zeit ohne Strom blieben, war ein Verdienst der Feuerwehren und des Technischen Hilfswerks, die fünf Notstromaggregate eingesetzt hatten. „Vom Erstickungstod bedroht waren bereits zahlreiche Haustiere in den umliegenden Höfen. 1200 Tiere einer Hühnerfarm und rund 60 Schweine litten unter starkem Sauerstoffmangel, da durch den Stromausfall das Gebläse in den Ställen ausgefallen war“, schrieb der SÜDKURIER. Siggi Schäuble (65) kann sich noch an den Unglücktag erinnern: „Ich war zu diesem Zeitpunkt auf dem Feld beim Pflügen. Ich erinnere mich aber, dass die Einsatzkräfte nach ihrem Einsatz bei meinen Eltern sich gestärkt hatten. Wir hatten gerade geschlachtet.“