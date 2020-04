von Ursula Ortlieb

Schutz gegen das Corona Virus ist in diesen Tagen das A und O. Das wird inzwischen überall ernst genommen. Selbst genähte Mund- und Nasen-Schutzmasken aus Baumwollstoff, so haben wir inzwischen gelernt, sind vor allem ein Schutz, um andere nicht anzustecken. Heike Fischer aus Ühlingen hat die Initiative ergriffen und stellt mit 28 ehrenamtlichen Näherinnen Stoffmasken her.

Das Team, darunter zehn Frauen aus Birkendorf, näht für Feuerwehr, Rotes Kreuz, Caritas-Personal und Pflegeeinrichtungen, aber auch für Privatpersonen nach einheitlicher Anleitung Schutzmasken. Bürgermeister Tobias Gantert unterstützt die Aktion organisatorisch und lobte das gemeinschaftliche Engagement. Für Birkendorf ging der Aufruf zum Nähen über örtliche Vereine, Ansprechperson ist Sonny Buchmüller.

Dabei gehen sie und Heike Fischer unterschiedliche Wege. Fischer wäscht und bügelt den Stoff und schneidet ihn für die Näherinnen zu. Später werden die fertigen Masken wieder bei ihr verpackt. In Birkendorf machen die Näherinnen alles selbst und bringen die Masken zu Buchmüller zum Verpacken und Weiterleiten.

In kurzer Zeit entstandenen über 300 Stoffmasken, die an die Caritas und die Apotheken ausgeliefert werden. Die Ausgabe der Masken erfolgt über die Gemeindeverwaltung. Je nach Notwendigkeit können auch Privatpersonen Stoffmasken im Rathaus bekommen.

Auch Theaterverein näht

Auch Näherinnen des Theatervereins „Zeitschleuse“ nähen schon seit einiger Zeit auf Bitte der Vorsitzenden des Bezirks-Landfrauenvereins, F. Etspüler, nach einer anderen Anleitung, Stoffmasken für die Sozialstation und andere Einrichtungen. Anders als in Österreich gibt es in Deutschland noch keine bundesweite Verordnung zum Tragen von Mund- und Nasenschutz im öffentlichen Bereich. Manche Menschen machen es trotzdem, aus Rücksicht auf ihre Mitmenschen.