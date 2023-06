Gewerbe und Handel wollen bei der Veranstaltung Grafhuser Vielfalt auch um Nachwuchskräfte werben. Nicht nur sie, auch die Landwirtschaft ist am Sonntag von 11 bis 18 Uhr mit einem Betrieb dabei. Beim Azubi-Quiz erhalten Teilnehmer einen Überblick über die heimischen Unternehmen. Die Ausbildungsbetriebe selbst präsentieren die Lehrberufsinhalte und lassen Auszubildende über eigene Erfahrungen berichten. Zudem gibt es Schauproduktionen aus der Praxis. Das alles mit dem Ziel, dem Trend des Fachkräftemangels entgegenzuwirken.

Im Rahmen der Grafhuser Vielfalt am Wochenende werden die teilnehmenden Betriebe ihre Leistungsfähigkeit vorstellen. Dabei haben Firmen und Besucher auch die Chance, über den derzeitigen Fachkräftemangel zu diskutieren. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, das Gewerbegebiet bei einem Azubi-Quiz zu erkunden. Die Quizteilnehmer können herausfinden, welche Ausbildungsbetriebe angeboten werden. Die infrage kommenden Betriebe signalisieren mit einem jeweils angebrachten Plakat, dass sie ein Ausbildungsbetrieb sind. Die Teilnahme an dem Azubi-Quiz ist denkbar einfach: Den jeweiligen Betrieb finden und den richtigen Ausbildungsberuf auf der Teilnehmerkarte eintragen. Der Besuch muss mit einem Stempel des Betriebes bestätigt werden. Hierbei könnte sich insbesondere für Schulabgänger auch das eine oder andere weiterführende Gespräch über Praktikumsstellen ergeben.

Aber auch für Menschen, die Arbeit suchen oder den Betrieb wechseln möchten, könnten bei der Grafhuser Vielfalt die ersten Kontakte geknüpft werden. Mit der Teilnahme an dem Azubi-Quiz, an dem sich zwölf Ausbildungsbetriebe beteiligen, besteht auch die Chance, einen der drei Preise zu gewinnen – zwei Eintrittskarten für den Europa-Park Rust, eine Feuerstelle der Kunstschmiede Baschnagel mit Wunschgravur sowie ein Einkaufsgutschein beim Holzbildhauer Stiegeler (blackest-forest).

Die Ausbildungsbetriebe haben nicht nur Präsentationen für Interessierte vorbereitet, Ausbilder sowie Auszubildende stehen an den Infoständen bereit, um über den jeweiligen Beruf aus der Praxis zu informieren. Auch der Zimmereibetrieb Kostenbader, der an der Grafhuser Vielfalt zudem das 20-jährige Bestehen feiert, wird sich mit einer Ausbildungsecke beteiligen. Hier werden unter anderem seine fünf Azubis über den Handwerksberuf informieren. In der Produktionshalle können Besucher der Leistungsschau auch den Bau eines Gartenhäuschens verfolgen. Bei diesem kleinen Holzgebäude handelt es sich um den ersten Preis des Gewinnspiels, das zum Abschluss des verkaufsoffenen Sonntags, am 2. Juli, gegen 17 Uhr verlost wird.

Der verkaufsoffene Sonntag im Gewerbegebiet Grafenhausen bietet zudem Livemusik und ein Rahmenprogramm. Neben Vorträgen und musikalischer Unterhaltung führt unter anderem die Kindertrachtentanzgruppe Tänze auf. Weiter sind Schauübungen der Feuerwehr ein Höhepunkt. Im Kinderprogramm sind der Zirkus Zebrasco und Ponyreiten untergebracht. Ein landwirtschaftlicher Betrieb steht zur Besichtigung bereit. „Nicht mehr über das ganze Dorf verteilt, sondern die Präsentationen der Betriebe finden konzentriert im Gewerbegebiet statt“, betonten Schriftführerin Sarah Hecht und Sprecher Dominik Seidler vom Gewerbeverein Grafhuser kürzlich.