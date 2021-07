von Wilfried Dieckmann

Gemäß dem Feuerwehrgesetz sind Städte und Gemeinden verpflichtet, eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten und zu unterhalten.

Wie Gesamtwehrkommandant Guido Strittmatter in der jüngsten Gemeinderatssitzung erläuterte, umfassen die Kernpunkte des vorgelegten Feuerwehrbedarfsplanes die Standorte der Abteilungswehren, die Art und Anzahl der vorhandenen Fahrzeuge und Geräte, die Anzahl und Ausbildung der aktiven Feuerwehrmitglieder, das Risiko- und Gefährdungspotential im Gemeindegebiet und das zu gewährende Sicherheitsniveau für die Bürger der Gemeinde.

Grafenhausens Gesamtwehrkommandant Guido Strittmatter stellte im Gemeinderat den Feuerwehrbedarfsplan vor. | Bild: Wilfried Dieckmann

„Ziel des Bedarfsplanes ist es, eine umfassende und begründete Informationsquelle für die Entscheidungsträger zu liefern“, hob der Gesamtwehrkommandant hervor.

Als Grundlage für die Anpassung wurde der Datenbestand der Gemeindeverwaltung und Feuerwehr aus dem Jahr 2020 zugrunde gelegt. Es bleibe jedoch den politischen Entscheidungsträgern überlassen, welches Sicherheitsniveau für die Bevölkerung gewährleistet sein muss und mit welcher Qualität die Feuerwehr arbeitet.

Gerätehäuser

Gemäß den Ausführungen des Gesamtwehrkommandanten kann festgehalten werden, dass sich die Gesamtwehr in einem guten Zustand befindet. Er zeigte aber ebenso deutlich auf, dass in verschiedenen Bereichen auch Schwachstellen vorhanden sind. So sei die Abgassauganlage im Gerätehaus Grafenhausen bereits 23 Jahre alt und funktioniere nicht mehr für alle Stellplätze. Eine zeitnahe Erneuerung wäre hier nötig.

Mittelfristig müssten auch die undichten Tore ausgetauscht werden, da es immer wieder zu Schneeverwehungen kommt. Auch hätten die Umkleideräume die Kapazitätsgrenze erreicht. Für die Abteilung Mettenberg wurde 2013 neben dem alten Schulhaus eine neue Fahrzeughalle gebaut. Hier stellte der Kommandant fest, dass im Feuerwehrhaus Mettenberg die Rahmenbedingungen gemäß der DIN-Vorgabe nur teilweise eingehalten werden

Fahrzeuge und Einsätze

„Der Fuhrpark und die technische Ausstattung der Wehr befinden sich auf einem befriedigenden Niveau“, stellte Strittmatter fest. Das Gesamtdurchschnittsalter des Fuhrparks liegt bei rund 13,5 Jahren (ohne Anhänger), unter Berücksichtigung der Reparaturanfälligkeit und der gesetzlichen Vorschriften sollte bei den Großfahrzeugen eine Nutzungsdauer von 25 Jahren nicht überschritten werden.

Das TLF 8/18 sollte in diesem oder im nächsten Jahr durch ein modernes TLF 2000 oder 3000 ersetzt werden. Die Zahl der Brände lag nach den Angaben des Kommandanten im Zeitraum von 2015 bis 2019 bei einem Mittelwert von 4,2 Bränden pro Jahr. Die Zahl der Technischen Hilfeleistungen und sonstige Einsätze lag im gleichen Zeitraum durchschnittlich bei 13 Einsätzen pro Jahr.

Zusätzlich wurden im Auswertungszeitraum vier Einsätze als Überlandhilfe abgearbeitet. Strittmatter stellte weiterhin fest, dass sich die Tagesverfügbarkeit der Aktiven im Vergleich zum Bedarfsplan 2016 von 16 auf 19 Einsatzkräfte (ohne Schichtarbeiter) verbessert hat. Auch zu den übrigen Zeiten konnte eine Verbesserung von 50 auf 53 Einsatzkräfte festgehalten werden. Das durchschnittliche Alter der Aktiven hat sich von 39,7 Jahren auf nunmehr 41,8 Jahre erhöht. Auch habe sich das Durchschnittsalter der Atemschutzträger von 31,7 Jahren auf 36,4 Jahre erhöht.