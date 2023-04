Nach 20 Jahren endet bei der Feuerwehr Grafenhausen eine Ära. Gesamtkommandant Guido Strittmatter übergibt sein Amt an German Friedrich. Die Mitglieder bestätigen ihn mit großer Mehrheit. Der Name Strittmatter war über mehrere Jahrzehnte mit der Führungsposition verbunden. „Vor Guido Strittmatter leitete sein Vater Erich (heutiger Ehrenkommandant) die Geschicke der Wehr, davor sein Opa und davor war es der Uropa“, rief Bürgermeister Christian Behringer in Erinnerung. „Das Feuerwehr-Gen wurde praktisch mit vererbt“, sagte er. Mit Guido Strittmatter nahm sein Stellvertreter Georg Rupp seinen Hut. Zu dessen Nachfolger wählten die 63 wahlberechtigten Aktiven Heinrich Heer.

Laut dem Rathauschef habe die Gemeinde die Aufgabe, für alle Bürger bestmöglichen Brandschutz zu gewährleisten. Dies sei nur möglich, wenn das Klima zwischen Kommune und Wehr stimmt. Behringer sei froh, dass er nie habe Querelen erleben müssen. Seinen Dank richtete er besonders an Strittmatter, der stets kompetent, mit Augenmaß und Weitblick die Geschicke der Wehr geleitet habe. „Oft waren die Aufgabenstellungen für beide Seiten nicht einfach, zumal es hier meist um größere Investitionen für die Feuerwehr ging. Doch stets haben wir dank gegenseitiger Kooperationsbereitschaft gemeinsam einen Weg gefunden. Nicht immer wurde daraus eine glatte Fahrbahn, aber doch ein gut befestigter Pfad, der die Schlagkraft der Wehr weiterbrachte, ohne die Gemeinde finanziell in den Ruin zu treiben“, so der Bürgermeister.

Strittmatter habe keinen Zeitaufwand gescheut, wenn es darum ging, sich für „seine Feuerwehr“ einzusetzen. Dafür gebühre ihm größte Anerkennung. Dasselbe gelte für Rupp. „Die beiden hinterlassen ein wohl bestelltes Feld, eine gut ausgebildete Truppe und Nachfolger, die sicherlich bestens vorbereitet die künftigen Aufgaben zu bewältigen wissen“, sagte Behringer und fügte an, dass eventuelle Startschwierigkeiten schon deshalb entschärft würden, weil die beiden im aktiven Dienst bleiben.