Die Freiwillige Feuerwehr Ühlingen-Birkendorf mit ihren sieben Abteilungen ist bestens ausgerüstet und ständig einsatzbereit. Gesamtkommandant Oliver Kraus nahm die Gelegenheit wahr, den Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung über den derzeitigen Stand der Feuerwehr zu informieren, von den aktiven Feuerwehrmitgliedern, den vielfältigen Aufgaben und den Fahrzeugbestand. Für die Abteilung Ühlingen steht die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges an, ein HLF 10. Kraus rechnet mit dem Fahrzeug bis 2022.

Gut aufgestellt: Die Freiwillige Feuerwehr Ühlingen-Birkendorf setzt sich aus 163 Feuerwehrmitgliedern in sieben Abteilungen zusammen, dies entspricht dem Brandschutzbedarfsplan. | Bild: Werner Steinhart

2013 stellte die Gemeinde den Brandschutzbedarfsplan für ihre Feuerwehr auf. Der Bedarfsplan stellt auch die Grundlage für die Fahrzeugbeschaffung dar. Gesamtkommandant Oliver Kraus ging in seinen Ausführungen auf die Struktur der Feuerwehr und ihre Aufgaben ein. Er stellte Szenarien wie „Standardbrand“ und Standardhilfeleistung“ vor, wobei er betonte, dass die Einsätze für die Wehrmänner im Allgemeinen „Schwerstarbeit“ seien. Als Beispiel nannte der bei Brandeinsätzen den Innenangriff. „Zwei Feuerwehrangehörige im Innenangriff benötigen sechs Feuerwehrleute außerhalb des Gebäudes“, so Kraus. Ohne funktionstüchtiges Atemschutzgerät und Schutzausrüstung absolut tödlich. In 2020 wurde die Wehr bereits zu 66 Einsätzen gerufen, 16 Brände und 50 Technische Hilfeleistungen.

Die Wehr Die Freiwillige Feuerwehr Ühlingen-Birkendorf teilt sich in sieben Abteilungen auf und hat eine Stärke von 163 Feuerwehrkameraden, darunter vier weibliche Feuerwehrmitglieder. Die Jugendfeuerwehr Ühlingen-Birkendorf hat 51 Jugendliche. Gesamtkommandant ist Oliver Kraus, sein Stellvertreter ist Andreas Moosmann. Kontakt Oliver Kraus, Telefon 0171/7538299 oder per E-Mail (kraus-umwelttechnik@t-online.de).

Was die Leistungsfähigkeit der Wehr betrifft baut Kraus auch auf die Tagesbereitschaft. Hier schaut die Gemeinde darauf, dass Bauhofmitarbeiter in der Feuerwehr sind und somit tagsüber erreichbar. Die Mannschaftsstärken in den Abteilungen werden gehalten oder erhöht. Insgesamt ist man mit 163 Mitgliedern auf guten Stand und erfüllt den Bedarfsplan.

Sie stehen bei einem Brandeinsatz an vorderster Stelle, die Atemschutzträger heben eine schwierige und verantwortungsvolle Aufgabe zu lösen. Archivbild einer Herbstabschlussprobe in Untermettingen. | Bild: Werner Steinhart

Ein besonderes Augenmerk setzt die Feuerwehr Ühlingen-Birkendorf auf den Nachwuchs, Garant für die Zukunft der Wehr. 50 Kinder und Jugendliche sind derzeit mit Eifer dabei. „Die Gründung der Kindergruppe und das Sommerferienprogramm sind eine gute Werbung für die JFW“, betont Oliver Kraus.

Das Fahrzeugkonzept des Bedarfsplans sieht die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges für die Abteilung Ühlingen vor. Beschafft werden soll ein HLF 10 ( Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug.) Die Ausschreibung wird im kommenden Jahr erfolgen und die Feuerwehr Ühlingen rechnet damit, 2022 das Fahrzeug zu erhalten. Dann ist das derzeitige Löschfahrzeug 29 Jahre alt. „Wir rechnen mit einer Investition in Höhe von 430.000 bis 450.000 Euro. Fachförderung haben wir in Höhe von 92.000 Euro erhalten; aus dem Ausgleichsstock werden wir Mittel in Höhe von 150.000 Euro erhalten.

In der Summe folglich 242.000 Euro an Förderung“, so Bürgermeister Tobias Gantert. Der Kommandant bedankte sich für die gute Unterstützung der Feuerwehr bei der Gemeinde. Bürgermeister Tobias Gantert ging anschließend auf das zwischenzeitlich ausgemusterte TSF der Abteilung Obermettingen ein. Es handelt sich hierbei um ein Fahrzeug Ford Transit mit Baujahr 1975, das nach Möglichkeit innerhalb der Gemeinde in gute Hände abgegeben werden soll. Der Gemeinderat sprach sich mehrheitlich dafür aus, dass der Verein Traktorenfreunde Ühlingen das Fahrzeug erhalten soll.

Ausgemustert: Das Tragkraftspritzenfahrzeug der Feuerwehr Abteilung Obermettingen hat seine Dienste geleistet. Das Fahrzeug Baujahr 1975 soll in Obhut der Ühlinger Traktorenfreunde kommen, die sich um historische Fahrzeuge kümmern. Bilder: Werner Steinhart

Fazit des Rathauschefs: Gemeindeverwaltung und Feuerwehr arbeiten eng zusammen, das bedeutet auch, dass die Feuerwehr einen sehr hohen Stellenwert hat. Sie leistet sehr viel, seien es vielfältige Einsätze, aber auch Hilfsdienste für Narrentreffen, Mittelaltermarkt und andere Veranstaltungen. „Auch die Jugendarbeit der Jugendfeuerwehr möchte ich hervorheben, die wirklich gute Arbeit leistet“, so der Bürgermeister.