Am 18. September kann die Freiwillige Feuerwehr Abteilung Ühlingen mit einem Jubiläumsfest auf ihr 75-jähriges Bestehen zurückblicken. Am 6. September 1947 gegründet, gehören der Ühlinger Wehr heute 36 Feuerwehrmänner und zwei Feuerwehrfrauen an.

Vor der Gründung der Ühlinger Wehr unterhielt die damals noch selbstständige Gemeinde Ühlingen eine sogenannte Löschmannschaft. Sie hat damals schon Hervorragendes geleistet und ihre Einsatzfähigkeit immer wieder unter Beweis gestellt.

Vor der Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Ühlingen: Die Löschmannschaft 1931 mit der TS8 Marke Breuer. Zweiter von rechts Maschinist Gottfried Gampp. Repro: Werner Steinhart

Im September 1947 wurden die Männer zur Gründung einer Feuerwehr eingeladen. 53 Mann bildeten fortan die neue Feuerwehr unter Kommandant Gottfried Gampp und Stellvertreter Anton Weiler. Erhöhte Anforderungen an die Feuerwehr verlangten eine bessere Ausrüstung. 1968 sprach man sich für die Anschaffung eines Löschfahrzeuges aus. Da bald darauf die Ühlinger Wehr zur Stützpunktfeuerwehr bestimmt wurde, erhielt sie das Fahrzeug, ein LF 16/TS bereits im Frühjahr 1969. Einen Tag nach dem ersten Einsatz des neuen Löschfahrzeuges verstarb der langjährige Kommandant Gottfried Gampp, sein Nachfolger wurde Ludwig Kraus.

Die Freiwillige Feuerwehr Ühlingen mit der 1956 angeschafften TS8, rechts Kommandant Gottfried Gampp, Dritter von links der spätere Kommandant Ludwig Kraus. | Bild: Repro Werner Steinhart

Mit der Bestimmung Stützpunktfeuerwehr zu sein, waren zahlreiche weitreichende Aufgaben verbunden. So wurde die Wehr für den Brandschutz der umliegenden Gemeinden neben den Ortswehren verantwortlich. Nach der Gemeindereform 1975 wurden die Gemeinden im Stützpunktbereich zur Gemeinde Ühlingen-Birkendorf vereint. 1972 legte Kommandant Ludwig Kraus das Kommando nieder und übergab es an Walter Vogt. Im Zuge der Gemeindereform bildete sich die Gesamtwehr Ühlingen-Birkendorf. 1984 gab Kommandant Walter Vogt, inzwischen Kommandant der Gesamtwehr, an Karl Kraus ab. Sein Nachfolger wurde Christof Betz, der 2006 das Kommando an Oliver Kraus, Sohn von Karl Kraus und Enkel von Ludwig Kraus, übergab, Feuerwehrgeschichte in dritter Generation.

Neu für die Abteilung Ühlingen war damals, dass sie einen Abteilungskommandanten wählen mussten, der erste wurde Roland Lelonek. Ab 1994 führte Alfons Buchmüller die Ühlinger Wehr. 2009 Wurde Klaus Müller zum Abteilungskommandanten gewählt, der 2014 an den jetzigen Abteilungskommandanten Michael Gampp übergab. Vor 35 Jahren, am 40. Geburtstag, ging ein langersehnter Wunsch in Erfüllung: Das Feuerwehrgerätehaus konnte seiner Bestimmung übergeben werden. 1994 erhielt die Wehr ein neues Löschfahrzeug, ein LF 16/12. Das Löschfahrzeug ist in die Jahre gekommen und Anfang 2023 wird ein neues Fahrzeug ein HLF10 in Ühlingen in Dienst gestellt werden.

Geprägt vom Aufbau und Ausbildung

Die 75 Jahre der Freiwilligen Feuerwehr Ühlingen waren geprägt von Aufbau und Ausbildung, wobei immer darauf geachtete wurde Nachwuchs zu generieren und das weiß Kommandant Michael Gampp: „Im ländlichen Bereich, wo man sich kennt, ist der Erhalt der Mitgliederstärke vergleichsweise einfach, jedoch müssen auch dort immer wieder Mitglieder geworben und gewonnen werden.“ Das geschieht auch durch die Jugendfeuerwehr, denn „die Jugendfeuerwehr ist ein wichtiger Bestandteil unserer Feuerwehr, aber auch eine Anlaufstelle für die Jugendlichen, die ihre Freizeit sinnvoll nutzen wolle“, sagt Michael Gampp. Ihr Können musste die Ühlinger Wehr in zahlreichen Brandfällen und technischen Hilfeleistungen der vergangenen 75 Jahre unter Beweis stellen.