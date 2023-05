Die Feuerwehr Riedern-Hürrlingen hat in ihrer Hauptversammlung einen neuen Abteilungskommandanten gewählt. Nach zehn Jahren an der Spitze der Feuerwehrabteilung stellte Rainer Duttlinger sein Amt zur Verfügung. Auch die

weiteren Personen im Ausschuss haben sich nicht mehr zur Wahl gestellt. Daher musste die gesamte Führungsriege neu gewählt werden. Zum neuen Kommandanten wurde Bruno Gromann gewählt und Stefan Kudermann zu seinem Stellvertreter. Marius Gromann hat das Amt des Schriftführers übernommen und Klaus Bastian ist neuer Kassierer.

Bürgermeister Tobias Gantert leitete die Neuwahlen und dankte allen Ausgeschiedenen für den geleisteten Einsatz und dem neuen Ausschuss für die Übernahme der Arbeit. Ebenso dankte er allen Geehrten für das langjährige Ehrenamt. Oliver Kraus, Gesamtkommandant der Feuerwehr Ühlingen-Birkendorf, hatte für alle anerkennende Worte und bedankte sich besonders bei Rainer Duttlinger für die konstruktive Zusammenarbeit. „In deine Amtszeit ist auch der Zusammenschluss der Abteilungen Riedern und Hürrlingen gefallen und eine Fusion ist nie eine einfache Sache.“ Die Abteilung Riedern-Hürrlingen steht mit 29 Mitgliedern und zwölf Jugendlichen sehr gut da. Dem Gesamtkommandanten Kraus war die Besetzung der Abteilung mit einem neuen Abteilungskommandanten eine wichtige Angelegenheit. Mit Bruno Gromann konnte der Posten für die nächsten fünf Jahre gut besetzt werden. Er betritt kein Neuland, er hat das Amt schon einmal ausgeübt und mit Stefan Kudermann einen guten Vertreter an der Seite. Drei Jahre musste die Abteilung Riedern-Hürrlingen ihre Hauptversammlung aussetzen. Dementsprechend war die Tagesordnung umfangreich. Dem Tätigkeitsbericht von Schriftführer Philipp Dassau war zu entnehmen, dass die Wehr in dieser Zeit zu 16 Einsätzen zu Garagen-, Küchen-, Kamin- und Flächenbränden und zu technischen Hilfen gerufen wurde. Alteisen- und Papiersammlungen und Verkehrssicherungen wurden organisiert und Brandwachen wurden gehalten. Rainer Duttlinger ging noch einmal auf das arbeitsintensive Jahr 2019 ein. Großer Einsatz war im Zusammenhang mit der Beschaffung des neuen Fahrzeuges TSF-W gefordert. Für die Erweiterung vom Feuerwehrgerätehaus wurden von den Freiwilligen zahlreiche Arbeitsstunden erbracht und mit dem Einweihungsfest zum Abschluss gebracht.

Oliver Kraus bedankte sich bei der Gemeinde und dem Gemeinderat für die Unterstützung und bei den Feuerwehrleuten für ihren Einsatz. Im Juli ist in der Gemeinde ein Zeltlager der Feuerwehrjugend mit rund 400 Gästen geplant. Alle Abteilungen sind zur Mithilfe aufgerufen.

„Der Ausfall der Hauptversammlungen in den vergangenen Jahren hat eine Marathonsitzung mit sich gebracht. Im Namen von den Ortsverwaltungen Riedern und Hürrlingen danke ich allen für den geleisteten Einsatz und dass die Sicherheit in Zukunft wieder gesichert ist“, sagte Riederns Ortsvorsteher Albert Baumeister. In seiner Wortmeldung wies Friedhelm Blatter darauf hin, dass bei der Ernennung zu Ehrenmitgliedern in der Abteilung Kontinuität eingeführt werden sollte. In der Versammlung wurden schließlich elf Feuerwehrmänner und eine Feuerwehrfrau für ihre langjährigen Dienste geehrt.