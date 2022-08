von Werner Steinhartwaldshut.redaktion@suedkurier.de

Feuer und Flamme waren die Kinder beim Sommerferienprogramm für die Jugendfeuerwehr Ühlingen-Birkendorf. Die Jugendfeuerwehr ist seit Beginn des Sommerferienprogramms der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf dabei und bietet einen Einblick in die Arbeit der Feuerwehr, in Geräte und Fahrzeuge an. Und dieses Angebot der Jugendfeuerwehr wird jedes Jahr erwartet und ist schnellstens ausgebucht, so auch in diesem Sommer.

Jugendfeuerwehr Der Jugendfeuerwehr Ühlingen-Birkendorf gehören derzeit 30 Jugendliche an. Dazu kommt noch die Kindergruppe mit 20 Kindern ab acht Jahren. Kontakt: Jugendwart Pascal Breier. Weitere Informationen des Jugendwarts gibt es auch per E-Mail (pascalbreier@t-online.de).

Jugendwart Pascal Breier und Tobias Schäuble sowie das Team der Jugendfeuerwehrler hatten ein spannendes und lehrreiches Programm für die zwei Vormittage zusammengestellt, das das gesamte Spektrum der Feuerwehr und Rettungsdienste umfasste. Neben der Jugendfeuerwehr war auch das DRK Schlüchttal aus Birkendorf mit dabei, das den 15 Kindern kleinere Maßnahmen in Erster Hilfe praktisch erklärte.

Was alles so zu einer persönlichen Ausrüstung eines Feuerwehrmanns gehört, konnten die Ferienkinder selbst ausprobieren.

In drei überschaubaren Gruppen wurden die Teilnehmer eingeteilt und an verschiedenen Stationen gab es Lehrreiches und Interessantes. So ging‘s um den Brandschutz, wobei kleinere Versuche das Ganze spannend machten. Besonderes Interesse galt natürlich den Löschfahrzeugen von Ühlingen und Birkendorf und was in so einem Fahrzeug alles untergebracht ist.

Daneben wurde auch die persönliche Ausrüstung eines Feuerwehrmanns mit einem Gewicht von immerhin 45 Kilogramm ausprobiert. Natürlich darf Wasser nicht fehlen. Dazu durften die Kids auch bei einem Löschangriff selbst ans Strahlrohr. Selbst benutzen durften sie auch einen Feuerlöscher. Immer spektakulär ist das Löschen eines Fettbrandes, das durfte natürlich nur aus sicherer Entfernung beobachtet werden. Zum Abschluss der zwei Tage mit viel Feuerwehr, spendierte der Kommandant Oliver Kraus allen Kindern noch ein leckeres Eis.

Was befindet sich eigentlich in einem Löschfahrzeug? Jannik Schäuble erklärte einer Gruppe, was zur Ausstattung gehört.

Auf die Sommerferienprogramme möchte die Jugendfeuerwehr nicht mehr verzichten. Bedeuten sie doch eine aktive Mitgliederwerbung, wie Jugendwart Pascal Breier weiß. Und das drückt sich in Zahlen aus: Rund 70 Prozent der Teilnehmer der vergangenen fünf Jahre fanden den Weg zur Jugendfeuerwehr und sind begeistert bei den Proben dabei. „Und wenn man davon ausgehen kann, dass davon noch die Hälfte weiter bei der Feuerwehr bleiben wird, so ist das ein großer Erfolg“, so Jugendwart Pascal Breier. Jedenfalls wird die Jugendfeuerwehr beim Sommerferienprogramm 2023 wieder dabei sein.