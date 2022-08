von Christiane Seifried

Das kommunale Ferienprogramm in Grafenhausen, das mit mehr als 30 vielseitigen Angeboten Kinder jeglichen Alters zum Mitmachen animierte und sich mittlerweile seinem Ende zuneigt, wurde in diesem Sommer zum vollen Erfolg. Am Samstag hat zum ersten Mal ein Floh- und Spielzeugmarkt stattgefunden.

Aufgrund der unsicheren Wetterlage hatte Sonja Kaltenbacher, die nahezu das komplette Ferienprogramm in Eigenregie zusammengestellt hatte, dafür Sorge getragen, dass der Floh- und Spielzeugmarkt unter dem Dach im Schwarzwaldhaus der Sinne stattfinden konnte. Eine richtige Entscheidung, wie sich herausstellte, denn ob der Regenschauer wären sowohl die jungen Marktteilnehmer als auch ihre Kunden am ursprünglich geplanten Standort auf dem Grundschulplatz ganz schön nass geworden.

So ging alles ohne Anmeldung oder großen Aufwand – die angebotenen Waren wurden auf Teppichen oder Decken einfach auf dem Boden ausgebreitet – völlig unkompliziert im Trockenen über die Bühne. Im Vortragssaal warteten Valentina, Finn und Teo, Noel, Silas, Matilda, Adrian und weitere Kinder, die einen Großteil ihrer Spielsachen, Bücher, DVDs und CDs loswerden wollten, auf möglichst viele kauflustige Schnäppchenjäger. Und damit es den jungen Verkäufern nicht so lang wurde, gab es am Stand von Organisatorin Sonja Kaltenbacher mit Zuckerwatte und Popcorn etwas Süßes.

„Das Angebot war richtig toll“, lobte Maureen Schwenninger, die ihre Tochter Matilda zum ersten Floh- und Spielzeugmarkt begleitet hatte, das große Engagement von Sonja Kaltenbacher. Wie die Organisatorin berichtete, seien die meisten Programmpunkte wie beispielsweise Nähen mit Tanja Marelja, Besuch in der Bäckerei Café Müller oder auch „Werken mit Holz“ im Werkraum der Schule komplett ausgebucht gewesen. Der Tag der Honigbiene mit den Schlüchttal-Imkern sei ein tolles Erlebnis für die ganze Familie gewesen. Sie freute sich über die hilfreiche Unterstützung durch die Gemeinde und erwähnte insbesondere Kevin Wölm von der Verwaltung, der für die Online-Anmeldungen verantwortlich war.

Derweil neigt sich das Ferienprogramm dem Ende zu. Am Freitag, 2. September, steht bereits die Abschlussfahrt zum Erlebnisbad Galaxy nach Titisee mit dem Busunternehmen Vesenmayer an, das Bus und Fahrer gratis zur Verfügung stellt. Auch Bürgermeister Christian Behringer zeigte sich spendabel, der jedem teilnehmenden Kind den Fünf-Euro-Eintritt bezahlt.