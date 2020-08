von Elisabeth Baumeister

Den Auftakt zu „Sommerhits für Kids“, dem Ferienprogramm der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf, hat der Musikverein Riedern am Wald gemacht. Elisa Rhode, Annika Schäfer, Ann-Katrin Maier, Josefa Bucher und Lia Morath haben mit 15 Kindern im Alter von 6 bis 10 Jahren in mehrere Kleingruppen eine Schatzsuche unternommen. Start für die Touren war am Kindergarten in Riedern. Die Suchaktion für die Detektive führte zur Wieleck-Hütte. Für den großen Hunger gab es dann Würste vom Grill und mit ein paar Spielen endete der erste Ferienprogramm-Tag, der Allen, den Kindern und den Betreuerinnen, viel Spaß gemacht hat.