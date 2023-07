Ende Juni haben im Feriendorf in Grafenhausen die Dreharbeiten zu dem Film Missing Link begonnen. „Wir haben hier optimale Bedingungen“, betonte am Drehort Produzent Arek Gielnik im Rahmen einer Pressekonferenz, an der auch Regisseur Michael Baumann teilnahm. Der hatte gemeinsam mit Sabine Westermaier das Drehbuch geschrieben. Über den Verlauf der Dreharbeiten im Feriendorf informierten sich auch Anne-Caroline Paquet (ARTE) und Max-Peter Heyne von der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG) sowie Grafenhausens Bürgermeister Christian Behringer.

Muss ein Produzent angesichts hoher Produktionskosten für einen Kinofilm über viel Geld verfügen? „Das wäre schön“, meinte Arek Gielnik schmunzelnd. Dies aber sei in Deutschland im Gegensatz zu Amerika im Regelfall nicht so. „Hier muss ein Produzent erst einmal Geld sammeln, um eine Filmidee zu realisieren“, schilderte er. Zur Umsetzung des Grafenhausener Projekts konnte er unter anderem die Filmförderung Baden-Württemberg, die Mitteldeutsche Medienförderung oder die Film- und Medienstiftung NRW gewinnen. Missing Link wird von INDI Film Stuttgart in Zusammenarbeit mit Neufilm, WDR, SWR und ARTE produziert. Der Produzent hatte Worte des Lobes für die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Nicht nur von Bürgermeister Christian Behringer und der Verwaltung, auch von den Mitarbeitern des Bauhofs habe es „volle Unterstützung“ gegeben. Das gesamte Filmteam besteht aus rund 40 Mitarbeitern. Hinzu kommen noch die Schauspieler. „Wir sind alle im Feriendorf in 23 Ferienhäusern untergebracht und werden von Vermieter Andre Tschorn bestens verpflegt.“ Der Produzent hob auch die idealen Bedingungen hervor: „Mitten in der Filmkulisse zu leben, hat schon etwas Besonderes“, meinte Arek Gielnik erfreut.

Im Film geht um den nicht immer konfliktfreien Übergang von der Jugend zum Erwachsenwerden. Gedreht wird noch bis 10. August im Feriendorf.