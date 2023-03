Mit zahlreichen Proben und einem intensiven Probenwochenende bereitet sich der Musikverein Untermettingen 1854 auf sein Jahreskonzert am Samstag, 25. März, 20 Uhr in der Steinatalhalle vor. Nach drei Jahren zwangsbedingter Corona-Pause brennen die Musikerinnen und Musiker darauf, ihr musikalisches Können wieder der Öffentlichkeit präsentieren zu können. Dirigent Volker Kramer hat ein Programm zusammengestellt, das alle Facetten der Blasmusik umfassen wird und so werden die Konzertbesucher ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm aus moderner sowie traditioneller Blasmusik zu hören bekommen.

Der Musikverein Untermettingen eröffnet das Konzert mit der Ouvertüre „Bergheimat“ und anschließend mit der Ouvertüre „Banditenstreiche“ aus der Operette von Franz von Suppé. Mit einer modernen „Symphonic Rock Ouvertüre“, „ Dramatic Tales“ und „ The Mask Of Zoro“ geht‘s weiter. Mit dem Konzertmarsch „ Abel Tasman“ endet der erste Teil des Konzertabends. Ein Jahreskonzert bildet auch den würdigen Rahmen für Ehrungen langjähriger aktiver Musikerinnen und Musiker, diese werden zwischen den beiden Konzertteilen erfolgen.

Der zweite Teil des Konzertabends beginnt mit der Fanfare „ A Little Opening“, heiter geht‘s weiter mit „Sbandiamo“ und dem Walzer „Blumengeflüster“. In die Welt des Films entführt der Musikverein mit „ Disney Film Favorites“ und schließt den Abend mit „ A Tribute to Elvis“.

Ein Doppelkonzert

Bevor der Musikverein Untermettingen sein Können vor heimischem Publikum zum besten gibt, sind die Musikerinnen und Musiker am kommenden Samstag, 18. März, in Gutmadingen zu Gast, bei einem Doppelkonzert mit dem Gutmadinger Musikverein.