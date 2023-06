Der Schopf wirkt von außen unscheinbar. Das kleine Gebäude hat es allerdings in sich: Konstantin Ziller braut dort verschiedene Bierkreationen, die Gastwirt Daniel Frech im Gasthaus Posthorn in Ühlingen ausschenkt. Der junge Braumeister reiht sich ein in die Tradition des Reinheitsgebots vom 23. April 1516.

Der Ursprung Drahtig, mit einem festen Händedruck begrüßt mich Konstantin Ziller. Er entspricht optisch so ganz und gar nicht meinem voreingenommenen Bild eines beleibten Braumeisters. So kann man sich täuschen. Die Augen des 35-Jährigen beginnen zu leuchten, als er erzählt, wie das Brauprojekt vor vier Jahren im Oberen Schlüchttal Fahrt aufnahm. Er und Daniel Frech seien in der Gaststube gesessen, wenige Meter entfernt von dem Tisch, an dem mir Konstantin Ziller gerade die Geschichte erzählt. Dort am Stammtisch sinnierten die beiden über dies und jenes, und kamen schließlich auf den lange schlummernden Wunsch, Bier selbst zu brauen und den Gerstensaft selbst auszuschenken. Der erste Gedanke konkretisierte sich zum durchdachten Konzept „Brauschopf“ – neun Monate später war der rund 35 Quadratmeter messende Schopf neben dem „Posthorn“ mit einem gebrauchten Sudhaus bestehend aus zwei Sudkesseln, einer Würzpfanne und zwei Gärtanks bestückt.

Die Brauereientwicklung „Wir waren richtig aufgeregt, als im August 2019 das erste Bier aus dem Zwickel des Lagertanks floss“, erinnert sich Konstantin Ziller. Einige Monate später lagerten 600 Liter Maibock in dem Gebäude, das in Fässern im „Posthorn“ ausgeschenkt werden sollte. „Tja, und dann kam 2020 die Pandemie mit den Reglementierungen“ – zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Das Vollbier konnte im Gasthausbetrieb nicht ausgeschenkt werden. Die beiden entschieden sich, die 600 Liter Gerstensaft über ein zugekauftes Abfüllgerät in 1-Liter-Bügelflaschen abzufüllen – von Hand. „Wenn es gut lief, schafften wir 60 Flaschen in der Stunde“, schmunzelt Konstantin Ziller. Doch die Mühe lohnte sich: Der Verkauf des Flaschenbiers durchs Brauereifenster verlief bestens. Der Sprung vom Fass- zum Flaschenbier war – zunächst ungewollt – vollzogen.

Mittlerweile haben sich vier Vertriebspartner gefunden, die Bierspezialitäten der Bierwerkstatt Brauschopf in der Region vertreiben. Konstantin Ziller: „Das Ganze bleibt weiterhin unser Hobby.“ Konstantin Ziller selbst plant und baut für ein Ludwigsburger Unternehmen Brauereianlagen und -tanks, Daniel Frech betreibt das „Posthorn“. „Gebraut wird alle vier bis sechs Wochen“, erzählt Konstantin Ziller. Und Daniel Frech fügt an: „Unser Bier wird von den Gästen nachgefragt.“

Das Sortiment ist auf sieben Biersorten angewachsen: Blond- (Helles) und Rotschopf (Pils) sowie Knallschopf – Einstandsbiere 2019 –, danach saisonale Biere wie Winter-, Stur- und Strohschopf. Seit diesem Frühling gibt es den Frühlingsschopf (Märzen). Dass sich diese Vielfalt aus Kapazitätsgründen nicht in der kleinen Anlage in Ühlingen brauen lässt, versteht sich von selbst. So folgte Ende 2020 Konstantin Zillers erste Sud für 0,33-Liter-Flaschen in der Lenzkircher Brauerei Rogg. 30 Hektoliter je Sud der Hauptsorten der Bierwerkstatt werden mittlerweile in Lenzkirch gebraut, drei Hektoliter der saisonalen Biere in Ühlingen.

Die Bierwerkstatt hat das Bierbrauen nicht neu erfunden. Trotzdem zeigen das Stur-, Knall- und Blondschopf, das Konstantin Ziller in drei schaumgekrönten Gläsern auf dem Tisch aufbaut, allein schon optisch deutliche Unterschiede – von dunkel, über sattes Gelb bis hin zu Hellgelb. Der Geruchssinn filtert eine Malz-, über satte Hopfen- bis hin zur malzbetonten Note heraus. Und das alles über die Zutaten Wasser, Hopfen, Malz und Hefe nach dem Deutschen Reinheitsgebot. Gespielt wird mit den Hopfenaromen und dem Röstgrad der Gerste, beides aus der Region, verrät Ziller. Vom Schroten und Maischen, übers Läutern bis zum Einbringen und Kochen in der Würzpfanne und in den Whirlpool vergeht ein Arbeitstag. Danach lagert das Bier sechs Wochen. „Mein Vater bekommt noch immer als erster das erste Glas Bier unserer neuen Sorten“, so Ziller. Und auf sein Urteil vertraut der 35-Jährige voll und ganz.