Das erste Klostergartenfest findet am Wochenende, 24. und 25. Juni, im besonderen Ambiente des Klosters in Riedern am Wald mit viel Musik und Unterhaltung statt. Die Vorbereitungen sind auf der Zielgeraden. Die Sammelbestellungen für Inventar und Getränke sind zusammengestellt. Die einheitliche Preisliste für die Getränke wurde erstellt. Vor Ort fand die Vergabe der Stellplätze für die Verein statt. Dabei konnte man teilweise auf die Erfahrungen vom Mittelaltermarkt zurückgreifen.

Im hinteren Pfarrgarten bieten die einheimischen Vereine auf einer Essens-Meile rund um das Zelt allerlei Kulinarisches an. Es wird zudem eine Auswahl an alkoholfreien Getränken geben, ebenso einen Bierstand und Barbetrieb. Im Pfarrsaal wird die Kaffeestube der Frauengemeinschaft mit einer großen Auswahl an Torten und Kuchen eingerichtet.

Gefeiert wird am Samstag ab 16.30 Uhr. Um 17 Uhr findet der Fassanstich mit dem Schirmherrn Bürgermeister Tobias Gantert statt. Ab 18 Uhr gibt es Livemusik mit der Brassband Halbe Händsche und um 20.30 Uhr spielt die Liveband Silvermans Friend‘s zur Unterhaltung und zum Tanz auf der Bühne. Im Anschluss gibt es bei der Landjugend DJ-Musik.

Der Festbeginn am Sonntag ist um 10.30 Uhr mit einer Eucharistiefeier im Klostergarten und im Anschluss gibt die Trachtenkapelle Rothaus ein zünftiges Frühschoppenkonzert. Mit der Jugendkapelle Läts Fätz kommt um 14 Uhr eine schwungvolle Musik auf die Bühne. In der Jugendkapelle spielen Jungmusiker aus verschiedenen Musikvereinen zusammen, die gemeinsam ausgebildet werden. Ab 15 Uhr übernimmt der Musikverein Geißlingen die musikalische Unterhaltung.

Im vorderen Klostergarten erwartet die Besucher an beiden Tagen, am Samstag bis 20 Uhr, ein Selbstgemacht-Markt. Hobby-Künstler werden im Barocken Pfarrgarten ihre Stände aufschlagen, ihr Können zeigen und viele ihrer Produkte anbieten. Unter anderem werden dabei Werke aus Holz, Glas, Alpakawolle und Töpferarbeiten zu finden sein, außerdem wird die Herstellung von Senf, Seifen, Blumenkränzen und Weidenkörben vorgeführt.

Einblicke ins Kloster

Bei den Klosterführungen wird den interessierten Besuchern auch der Einblick in das Kloster und in die Heinrich-Ernst-Kromer Ausstellung ermöglicht. Am Sonntag kann man sich beim Theaterverein Zeitschleuse in historischer Kleidung fotografieren lassen. Wer aus den Klostermauern hinaus will, kann sich auf der Rundfahrt mit dem Bähnle Riedern anschauen. Auf die Kinder wartet ein eigenes Programm. „Ich finde es gut, dass es in diesem herrlichen Ambiente ein Nachfolgefest für den Mittelaltermarkt gibt“, sagte Mitorganisator Andreas Thiel, der schon bei den Mittelaltermärkten im Team dabei war. Es wird kein Eintritt erhoben.