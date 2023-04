An Palmsonntag gedenken Christen des Einzugs Jesu auf einem Esel in Jerusalem. Der Esel ist das Sinnbild für Bescheidenheit und Gewaltlosigkeit. Laut Heiliger Schrift breiteten damals die Menschen Jesus als Zeichen der Verehrung ihre Kleider vor ihm aus und schnitten Zweige von Palmen ab, die sie auf den Weg streuten. Am Palmsonntag stehen deshalb die Palmzweige im Mittelpunkt der Liturgie. So wurde auch in Birkendorf traditionsgemäß der Palmsonntag in der Kirche St. Margareta mit einem gutbesuchten Gottesdienst und prächtig geschmückten Palmen begangen.

Das Gemeindeteam der Pfarrei St. Margareta hatte selbst eine Palme gebastelt, die mit sieben Metern Höhe die Kirchendecke berührte. Michael Blatter, der Ansprechpartner für die Aufstellung der Palmen ist, freute sich in diesem Jahr mit elf Palmen über einen neuen Rekord. Feierlich zogen die Kommunionkinder zur Eröffnung des letzten Sonntagsgottesdienstes in der Fastenzeit mit Pfarrer Christoph Eichkorn und Ministranten in die Kirche ein. Familie Kraft führte die Prozession mit ihrem Gesang an und umrahmte den Gottesdienst musikalisch. Die Kirchenbesucher durften im Anschluss gesegnete gebundene Palmzweige mit nach Hause nehmen.