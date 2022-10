von Ursula Ortlieb

Nach der Corona-Pause findet in Birkendorf am Samstag, 15. Oktober, zum 9. Mal das Hagehole statt. Ab 12 Uhr mittags wird in den verschiedensten Lokalitäten der örtlichen Vereine rund um die Gemeindewaage und im Haus des Gastes die Rückkehr von vier „Häge“ (Bullen) nach ihrer Weidesaison gefeiert. Dabei wird die Gemeindewaage wieder eine entscheidende Rolle spielen, denn beim „Hageholer-Tippspiel“ gilt es, möglichst genau das Gesamtgewicht der vier Tiere samt der 13 Fußballdamen der SG Steina-Schlüchttal zu schätzen.

Um 14 Uhr beginnt der Bauernmarkt. Ein Kinderkarussell und ein Kinderparcours warten auf die kleinen Festbesucher. Schon ab 12 Uhr wird es auf zwei Bühnen vom Dialektrock bis Blasmusik bunte Mixtur zu erleben geben. Die „Saustall-Party“ mit DJ Güllefass startet um 17 Uhr. Und ab 19.30 Uhr werden im Haus des Gastes die Lustigen Steinbachtaler mit ihren Festzelthits für Oktoberfeststimmung sorgen. Der Eintritt ist frei.

Die Ortsdurchfahrt Birkendorf (L 175) wird am 15. Oktober von 11.30 – 24.00 Uhr komplett gesperrt sein.