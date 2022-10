von Ursula Ortlieb

Bei der Hauptversammlung des FC Birkendorf im Gasthaus „Hirschen“ standen Ehrungen sowie Wahlen im Mittelpunkt. Aus der Abteilung Alte Herren (AH) berichtete Jörg Morath über einen Wechsel in der Vorstandschaft. Training und sportliche Aktivitäten wurde nach dem Lockdown wieder aufgenommen. Claudius Moser ist neuer zweiter Vorstand, Marius Braun Schriftführer der AH-Abteilung. In Vertretung des entschuldigten Jugendleiters Aaron Hirzle verlas Louis Kolbeck den Bericht über rege Jugendarbeit, um die sich engagierte Trainer des Vereins kümmern.

Ühlingen-Birkendorf Feierlicher Abtrieb der Bullen: Birkendorf feiert das Hagehole mit viel Programm Das könnte Sie auch interessieren

Kassenbericht

Kassiererin Annette Blatter konnte vermelden, dass der FC Birkendorf seit Mai 2022 schuldenfrei sei. In 20 Jahren wurden Schulden von 208.694 Euro für das Vereinsheim und in 13 Jahren 87.000 Euro für die Solaranlage getilgt. „Eine starke Leistung“, lobte Vorsitzender Sergej Moor deshalb seine Vorgänger und die aktiven Mitglieder, die dies erreicht haben. Es sei auch ein großer Verdienst der Kassiererin Annette Blatter. Seit 18 Jahren führt sie die Kasse gewissenhaft und verwalte die Finanzen bestens.

Die vom früheren Vorsitzenden Oliver Eichkorn initiierte Solaranlage auf dem Dach des Vereinsheims werfe nun Gewinn ab, was besonders in der Corona-Zeit finanziell über die Runden geholfen habe, so der Vorsitzende. „Einige sportliche Ereignisse wie das Schertle-Schmidt-Turnier konnten stattfinden. Leider war pandemiebedingt sonst nicht viel los.“

Der Chilbimarkt wurde erfreulicherweise noch durchgeführt. Der FC-Chilbistand habe der Gemeinschaft und der Kasse gutgetan“, so Sergius Moor. Das Weihnachtstheater 2021 musste aber abgesagt werden. Er dankte allen für die ehrenamtlichen Arbeitseinsätze für den Verein und das Dorf.

Wahlen

Nach dem Bericht der Kassenprüfer folgte unter Leitung von Silas Bulla die einstimmige Entlastung und Wahlen. Edgar Blatter wurde stellvertretender Vorsitzender, Annette Blatter Kassiererin, Carolin Blatter und Louis Kolbeck Beisitzer. Bestätigt wurde in Abwesenheit Jugendleiter Aaron Hirzle.

Ausblick

Die Flutlichtanlage auf dem Sportplatz Birkendorf konnte noch nicht realisiert werden. Unterlagen zur Statik müssen nachgereicht werden. Aufgrund der Situation durch den Ukrainekrieg wolle man keinen Druck machen, erklärte der Vorsitzende.

Ühlingen-Birkendorf Flüchtlingsunterbringung: 54 Menschen ziehen ins Oberholz Das könnte Sie auch interessieren

Am 15. Oktober ist der FCB beim Hagehole dabei und am 18. Oktober beim Chilbimarkt mit Würste-Stand und Getränken. Man hoffe, dass das Weihnachtstheater stattfinden könne.

Ehrungen

Für langjährige Treue wurden sieben Mitglieder geehrt: Manuela Blatter für 30 Jahre; Jürgen Fechtig, Wolfgang Isele, Urban Götz und Nobert Metzler für 40 Jahre; Clemens Dörflinger für 50 Jahre und Horst Nüssle für stolze 60 Jahre.

Wegen besonderer Verdienste um den Verein wurden Manuela Blatter und Clemens Dörflinger zu Ehrenmitgliedern ernannt. Clemens Dörflinger war viele Jahre als Jugendleiter im FC engagiert.

Manuela Blatter ist seit vielen Jahren bei Veranstaltungen die verlässliche Kraft im Hintergrund. „Ohne sie würde vieles nicht so reibungslos funktionieren“, lobte Moor. Sie ist das erste weibliche Ehrenmitglied des FCs. Die Geehrten erhielten Urkunden und Präsente. Nach den Dankesworten von Moor und Blatter stellte der stellvertretende Vorsitzende fest: „Wir sind ein funktionierender Verein und stemmen wichtige Veranstaltungen im Dorf, die Zusammenarbeit macht Spaß.“