Der Soziologe Hartmut Rosa startete bei Einbruch der Dämmerung einen Exkurs in die Astronomie und veranschaulichte komplexe Zusammenhänge auch für Laien verständlich. Schon seit Menschengedenken beflügeln Himmelsphänomene die Phantasie und bieten Nährstoff für Glauben und Mythen. Im Gegensatz dazu beschäftigt sich die Astronomie als eine der ältesten Wissenschaften auf der Grundlage naturwissenschaftlicher Methoden mit Positionen, Bewegungen und Eigenschaften von Himmelskörpern und kosmischer Strahlung. Galten Sternschnuppen im Abendland einst als Botschaften der Götter oder göttliche Gedankenblitze, so erklärt die Astronomie das Aufleuchten mit dem Verglühen von Meteoriten beim Kreuzen der Erdbahn. Den physikalischen Gesetzmäßigkeiten folgend veranschaulichte Rosa, dass die Phänomenologie des Alls auch vor dem Hintergrund wissenschaftlicher Erklärungsmodelle keineswegs an Faszination verloren hat.

Besondere Aufmerksamkeit erfahren dabei die sogenannten Schwarzen Löcher. Aufgrund der starken Gravitation bliebe die Zeit in diesen zwar nicht stehen, verlangsame sich jedoch so, dass ein Tag in einem Schwarzen Loch mehrere Jahre auf Erden bedeutete, so Rosa. Ohne es uns bewusst zu machen, unternehmen wir gemäß Rosa tagtäglich beim Blick in den abendlichen Sternenhimmel eine Reise in die Vergangenheit. Denn jeder sichtbare Stern sei nur ein Abbild eines Himmelskörpers aus der Vergangenheit. Aufgrund der Entfernung von den Sternen bis zur Erde dauerte es trotz Lichtgeschwindigkeit oft viele Jahre, bis diese mit dem bloßen Auge sichtbar werden. Mit beginnender Dunkelheit schaute das Publikum dann voller Spannung in den Grafenhausener Abendhimmel, in der Hoffnung, die eine oder andere Sternschnuppe zu sehen – wegen zu vieler Wolken vergebens. Hartmut Rosa bietet am Donnerstag, 17. August, um 22 Uhr bei klarer Sicht eine Fortsetzung der Veranstaltung an. Anmeldung bei der Tourist-Info Grafenhausen aus organisatorischen Gründen notwendig.