Das Fasnetfür oder auch Fasnet verbrenne und das dazugehörige Scheibenschlagen am Ende der Fasnacht haben in vielen alemannischen Dörfern eine lange Tradition. Auch in Birkendorf ist diese vermutlich mindestens so alt, wie die Fasnet im Dorf selbst (mindestens 130 Jahre).

Gemeinsam haben viele Fasnetfeuer, dass die jungen ledigen Männer aus dem Dorf das Feuer errichten und entzünden. Hierfür ziehen sie in Birkendorf durch den Ort und sammeln das Material für das Feuer. Früher hörte man in Birkendorf dann immer den Spruch: „Welle, Welle, Strau oder ä alte Frau. Oder en alte Strohuat zum Fasnetfür isch alles guat.“

Den Böög als Symbol der Fasnacht verbrannt

Mittlerweile sind es vor allem die alten Weihnachtsbäume und Grünschnitt, die die Jungen Männer auf die Anhänger der großen Traktoren laden. Als Dank bekommen sie manchmal etwas Spritgeld und Verpflegung. Organisiert wird das Feuer in Birkendorf seit einigen Jahren von Julian Werner und Tim Baldischwiler.

Bei Dunkelheit werden die Feuer entzündet. An der Spitze des Feuers wird meist eine Strohpuppe (Böög) als Symbol für die Fasnacht verbrannt. Sobald das Feuer richtig brennt, werden in vielen Orten dann die Scheiben geschlagen. In Birkendorf wurde dafür früher immer ein großer „Bengel“ zum Beispiel eine lange Dachlatte oder ähnliches ins Feuer gehalten, bis diese glühte. Danach wurde sie von einem der Fasnetfürbuabe aus dem Feuer genommen und in der Luft hin und her geschwungen. Dazu wurde ein gereimter Spruch aufgesagt. Dieses Schwingen nannte man eine Scheibe.

Scheiben dem Pfarrer und Bürgermeister gewidmet

Auf Grund von geplanten Filmaufnahmen fertigte Ortsvorsteher Norbert Schwarz vor einigen Jahren Holzscheiben an. Diese werden auf einen langen Stock gespießt und ins Feuer gehalten, bis sie glühen. Danach schlägt man sie auf eine Holzrampe, sodass sie im Idealfall mehrere Meter weit Richtung Dorf fliegen. In manchen Orten sammeln Kinder die Scheiben auf, wenn sie verglüht sind und nehmen sie als Glücksbringer mit nach Hause.

Die erste Scheibe wird in Birkendorf der Heiligen Dreifaltigkeit und dem Pfarrer gewidmet und die zweite dem Bürgermeister oder Ortsvorsteher. Seit vielen Jahren überlassen die jungen Männer diese Ehre traditionell dem ältesten Junggesellen im Dorf, Heinz Straub. Erst danach dürfen alle „Schiebebuabe“ Scheiben schlagen. Dabei werden oft Personen aus dem Dorf verulkt, denen etwas Lustiges passiert ist.