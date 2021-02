von Wilfried Dieckmann

Fasnet-Veranstaltungen in Grafenhausen wird es in diesem Jahr nicht geben. Der Zunftabend ist ausgefallen, auch das Narrenbaumstellen, Schulen- und Kindergartenschließen sowie der große Umzug am Fasnetsundig können aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Auf die Fasnet-Zitig wollte die Galgenvogelzunft aber nicht verzichten.

Fasnet-Zitig trotz Corona

„Nicht nur die Aktiven der Galgenvogelzunft, auch die Wagenbauer sowie alle Fußgruppen müssen in diesem Jahr eine Pause einlegen“, sagte Zunftmeister Harald Morath im Gespräch mit dieser Zeitung. Er rief dabei auch in Erinnerung, dass bereits vor 25 Jahren die Fasnet wegen des Golfkriegs abgesagt wurde. Lange wurde in der Zunft über den Druck einer aktuellen Fasnet-Zitig diskutiert.

Coronabedingt bleibt das Häs der Galgenvögel bei der Fasnet 2021 hauptsächlich im Schrank. | Bild: Wilfried Dieckmann

Eine Diskussion, die nicht ganz einfach war, musste doch nach den Worten von Narrenvater Harald Morath alles telefonisch, per Videokonferenz oder E-Mail kontaktlos erfolgen. Auch das Einsammeln von Inseraten für die Zitig verlief nicht wie üblich. Die heimischen Betriebe wurden angeschrieben, die ihren Spendenbeitrag dann bargeldlos überwiesen. „Ohne die Unterstützung der Geschäftswelt wäre die Erstellung der Fasnet-Zitig nicht möglich gewesen“, betonte der Zunftmeister.

Grafenhausen Die wohl kreativste Fasnacht steht dem Verband Oberrheinischer Narrenzünfte und Grafenhausen bevor Das könnte Sie auch interessieren

Als nicht ganz einfach erwies sich die Arbeit des Redaktionsteams mit Nicole Hösl, Carina Greiner, Pia Kaiser, Regina Gatti; Carola Stulz, Nadja Robold, Bernhard Heer, Anton Metzler, Patrick Gatti und Mario Tröndle, die alle im stillen Kämmerlein die gesammelten Texte erfassten. Für die Illustrationen zeichneten einmal mehr Bernhard Heer sowie Patrick Gatti verantwortlich, den Druck in der Zunftstube übernahm erneut Anton Metzler. „Bis auf das Zusammenführen der Seiten konnte die komplette Ausgabe kontaktlos gestaltet werden“, freute sich Anton Metzler.

Kreis Waldshut Narren aus dem Kreis Waldshut sorgen für sichtbare Zeichen der Fasnacht in der Corona-Pandemie Das könnte Sie auch interessieren

Er wünscht sich, dass gewisse Geschichten, die sich im Dorf ereignen, künftig zeitnah dem närrischen Redaktionsteam zur Verfügung gestellt werden. An der Zunftstube soll ein spezieller Briefkasten für diese Informationen angebracht werden, die aber namentlich gekennzeichnet und nicht anonym sein dürfen. Mit 82 Seiten konnte der Umfang gegenüber den Vorjahren nahezu gleich gehalten werden.

Spezielle Verkaufsregeln

Der Verkauf der närrischen Zeitungsausgabe kann nicht wie üblich stattfinden. Die etwa 50 Aktiven, die den Verkauf übernommen haben, werden in Zweiergruppen auf Tour gehen, wobei jeder der Beiden auf einer Straßenseite tätig sein wird. „Für den Verkauf haben sich Vereinsmitglieder freiwillig gemeldet, eine Einteilung gab es in diesem Jahr nicht“, erklärte Obergalgenvogel Peter Fechtig.

Häuser schmücken Obwohl keine wirkliche Fasnet stattfinden kann, soll die fünfte Jahreszeit in Grafenhausen nicht ganz ohne Narretei über die Bühne gehen. Geplant wird am Schmutzige Dunnschdig die Umgestaltung des noch stehenden Weihnachtsbaums auf dem Rathausplatz in einen Narrenbaum. In den Familien sollen Galgenvögel gemalt und gebastelt werden, die dann auch am Donnerstag im Ort aufgestellt werden. Gewünscht ist auch, dass wie in jedem Jahr die Häuser im Ort närrisch geschmückt werden. Mit dem Bürgermeister wurden alle die kleinen Aktionen, die ohne Musik und Remmidemmi stattfinden müssen, abgesprochen.

Für diese Aktion wurden auch klare Richtlinien aufgestellt, die mit Bürgermeister Christian Behringer abgesprochen wurden. Um die Corona-Abstandsregeln in jedem Fall einzuhalten, findet der Verkauf nur an der Haustür statt. Ein speziell entwickelter Corona-Verkaufsstab soll bei der Übergabe der Fasnet-Zitig engen Kontakt verhindern. Die Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) hat dafür Greifzangen zur Verfügung gestellt. Diese Greifer stellen nicht nur beim Aufsammeln von Müll eine helfende Hand dar, sondern nach dem Umbau durch ideenreiche Narren auch beim Verkauf der Fasnet-Zitig.

Narrenzeitung auch zum Abholen

Zudem werden Eigenkonstruktionen mit extra langen Stangen und einem Gefäß für das Zeitungsgeld im Einsatz sein. „Wir wollen nicht nur die Bevölkerung, sondern auch das eigene Verkaufspersonal schützen. Deshalb auch die klare Ansage, kein Haus zu betreten“, hob der Obergalgenvogel hervor. Die Aktiven müssen von der Galgenvogelzunft angeschaffte FFP2-Masken tragen. Wer die Haustür nicht öffnen möchte oder nicht zu Hause ist, dem wird eine Nachricht in den Briefkasten geworfen: „Narri-Narro, mir waret do. Hän Zitig welle dir verkaufe, vergeblich sin mir zu dir g‘laufe. Willsch dir no ä Zitig schnappe, muesch zum Tröndle, Fechtig, Stork oder Rindemüller dappe!“ Im Nachbarort Birkendorf findet kein Hausverkauf statt, hier gibt es das närrische Blatt nur im Lebensmittelgeschäft.