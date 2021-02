von Elisabeth Baumeister

Schon vor langer Zeit hat sich abgezeichnet, dass die Fasnet 2021 wegen der Pandemie nicht wie gewohnt gefeiert werden kann. Bald war auch klar, dass sie ganz ausfallen muss, zumindest was Treffen, Feste und Feiern betrifft. Dabei sind die Narren nicht die einzigen Leidtragenden, nahezu alle Vereine können schon sehr lange ihren eigentlichen Vereinszwecken nicht mehr nachkommen. Bei den Narren handelt es sich um eine kürzere Zeit, die aber dafür sehr intensiv ist.

Auch die Narrenzunft Hüri hat einige Überlegungen angestellt mit welchen Möglichkeiten, die Fasnet 2021 zumindest ein wenig lebendig gehalten werden kann. Der normale Narrenfahrplan vom Hüri bietet vor allen Dingen den Kindern viel Unterhaltung. Das Schließen vom Kindergarten „Sternschnuppe“ durch die Narren, der Hemdglunkiumzug und der Kinderball. Das alles musste allerdings in diesem Jahr ausfallen.

Närrischer Spaß für Kinder

Für die Kindergartenkinder hat der Hüri Stofftäschchen mit Luftballons, Luftschlangen, Süßigkeiten, etwas zum Knabbern und das Bild der Hüri-Maske zum Anmalen, befüllt. Die Überraschung wurde den Kindern am Schmutzigen Dunnschtig an die Haustüre gebracht. Beim Befüllen und Verteilen wurde Katharina Böhler von Rebekka Werner und Margit Rhode unterstützt.

Aber auch auf die Fasnachtszeitung will der Hüri nicht ganz verzichten. Es gibt aber in der aktuellen Fasnachtszeit keine druckfrischen Exemplare mit den gesammelten Begebenheiten aus dem Hüri-Land. „Die Kontakte der Narren mit der Bevölkerung beim Verkauf der Narrenzeitung ist uns sehr wichtig“, so der Hüri-Vorsitzende Florian Böhler. Die Narren hoffen im Sommer auf gelockerte Bedingungen und planen deshalb die Narrenzeitung in ähnlicher Form und in gewohnter Weise im Juni von Haus zu Haus zu bringen. Auf eine vielleicht einmalige Sommer-Sonder-Edition darf man gespannt sein.