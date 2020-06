von Werner Steinhart

Da ein Blumenteppichlegen in Gemeinschaft zur Zeit nicht möglich ist, kam das Gemeindeteam der Pfarrei St. Jakobus Untermettingen auf die Idee, dass jede Gruppierung ein eigenes kleines Bild zum hohen katholischen Feiertag gestalten soll. Diese bunten und dekorativen Miniblumenteppiche haben dann die Gruppen zu einer Collage zusammengestellt und so entstand im Innenraum der Pfarrkirche ein farbenfrohes Bild, somit wurde in kleinem Rahmen Fronleichnam in Untermettingen gefeiert in Anlehnung an die üblicherweise großen Blumenteppiche.

Bild: Daniela Blattert

Mit dabei waren neben dem Gemeindeteam die Ministranten aus Ober- und Untermettingen, die Familienzeit, die Kommunionkinder, die Landfrauen, der Kindergarten, die Krabbelgruppe, die Senioren, der Kirchenchor und der Musikverein.