von Christiane Seifried

In Scharen haben die Gläubigen den Anzeichen von Regen getrotzt und sind zu Hunderten zum Festgottesdienst bei der Wallfahrtskapelle St. Cyriak auf den Dürrenbühl gekommen. Auch die Anzahl der Fahrzeuge, die auf Segnung warteten, schien rekordverdächtig. Die Festpredigt hielt Domdekan Andreas Möhrle aus Freiburg, für die kirchliche Zeremonie zeichneten auch Pater Christoph Eichkorn und Claus Rühle verantwortlich.

Viele Pilger waren zum Festgottesdienst erschienen. Für die kirchliche Zeremonie waren (von links) Claus Rühle, Pater Christoph Eichkorn und Domdekan Andreas Möhrle zuständig. | Bild: Chris Seifried

Zu der jährlichen Freiluftveranstaltung vor der Cyriak-Kapelle hatten sich viele Gottesdienstbesucher, unter ihnen auch Feriengäste, mit Schirmen auf Regenschauer vorbereitet. Auch war gut beraten, wer wasserfeste Schuhe trug, das Stehen auf der feuchten Wiese erforderte Durchhaltevermögen. Bei der Segnung teilten sich die Geistlichen auf: Schließlich wollten Autos, Oldtimer, Unimogs und Traktoren sowie eine Pferdekutsche geweiht werden. Für den musikalischen Rahmen sorgten der Kirchenchor St. Fides Grafenhausen sowie die Trachtenkapelle Rothaus.

Die Trachtenkapelle Rothaus sorgte für musikalische Umrahmung. | Bild: Chris Seifried

Um 300 nach Christus wurde der Heilige Cyriak in Rom zum Diakon geweiht. Er gehört zu den 14 Nothelfern. Diese erschienen gemäß einer Legende dem Schäfer Leicht im Jahr 1445 beim Zisterzienser-Kloster Langheim und werden seither verehrt. Nach dem Dreißigjährigen Krieg wurde die Kapelle auf dem Dürrenbühl 1655 von Bergleuten, die in der Region des heutigen Rothauser Landes nach Erz suchten, erbaut. Eine Besonderheit ist die Außenkanzel, von der früher die Predigt für die Wallfahrer gehalten wurde.

Die Schätze

Zahlreiche Votivtafeln, die heute aus Sicherheitsgründen im Pfarrhaus in Grafenhausen aufbewahrt werden, bekunden die Erhörung der Gebetsanliegen. Weitere sakrale Objekte, die den Altar schmücken, werden nur an besonderen Tagen gezeigt: Ein barockes Kruzifix aus dem 18. Jahrhundert, auf dem Maria Magdalena auf den Füßen Jesu und der Totenschädel Adams zu sehen sind. Weiterhin gibt es zwei alte Leuchter, die der katholischen Pfarrgemeinde St. Fides als Geschenk der Malerfachschule Stuttgart überlassen wurden.

Die Verpflegung

Pfarrer Christoph Eichkorn dankte allen Beteiligten, die den Festgottesdienst vorbereitet hatten, sowie Trachtenkapelle und Kirchenchor für den musikalischen Part. „Trotz Pandemie, auf die traditionelle Cyriak-Wurst muss auch in Corona-Zeiten kein hungriger Pilger verzichten“, so der Geistliche. Die Pilger wurden auf der grünen Wiese am Verkaufsstand oberhalb des Dürrenbühlhofs mit Speisen und Getränken versorgt – zur Freude der Gäste.