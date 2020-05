von Wilfried Dieckmann

Im katholischen Kindergarten St. Bernhard in Grafenhausen zieht langsam wieder mehr Leben ein. Neben der sogenannten Notgruppe, die auch weiterhin besteht, können nun alle anderen Kinder im rollierenden System die Einrichtung besuchen. Mit dem Start der teilweisen Öffnung zeigten sich die Verantwortlichen insgesamt zufrieden. „Alle Eltern haben es ohne Wenn und Aber akzeptiert, dass Hygienevorschriften eingehalten werden müssen“, meinte Leiterin Katja Seidler.

Schritt in Richtung Normalität

Von einem normalen Alltag kann im St. Bernhard gleichwohl noch nicht gesprochen werden. Aber: „Ein Anfang in Richtung Normalität ist geschafft“, betonte Leiterin Katja Seidler. Im Rahmen der Corona-Pandemie wurden bisher elf Kinder in sogenannten Notgruppen betreut. Daran wird sich auch mit der schrittweisen Öffnung der Kindertagesstätte nichts ändern. Seit Montag haben jedoch alle angemeldeten Kinder die Möglichkeit, die Einrichtung im rollierenden System zu besuchen. Das bedeutet im Klartext: Eine Woche Kindergarten, eine Woche im Elternhaus. Die Kleingruppen werden jeweils von einer festen Erzieherin betreut.

Der Öffnungstag am Montag verlief nach den Worten von Katja Seidler „sehr gut“. Vonseiten der Eltern wurden die getroffenen Regelungen in Sachen Abstand voll akzeptiert. So ist beim Bringen der Kinder Mundschutz Pflicht. Die Eltern können auch nicht mehr die Einrichtung betreten, zudem wurden die Abholzeiten klar geregelt.

Regeln werden problemlos umgesetzt

„Die Eltern waren sehr freundlich und wertschätzend“, freute sich die Leiterin des Kindergartens. Im Mittelpunkt stand bei allen Beteiligten die Freude, dass der Kindergarten zumindest die Tore wieder teilweise geöffnet haben darf. Katja Seidler: „Die Regeln des Elternbriefes wurden problemlos umgesetzt und eingehalten, der Abstand im Eingangsbereich vor der Kita wurde gut beachtet, die Kinder haben sich sehr auf den ersten Tag gefreut, die Dienstplanänderungen wurden von den Erzieherinnen ohne Probleme angenommen, alle haben sich auf die Kinder und auf die Arbeit mit den Kindern gefreut – endlich kein Homeoffice mehr“.

Umstellung für Kinder und Erzieher

Nicht nur für die Erzieherinnen, auch für die rund 30 Kinder bedeutete der erste Tag im Kindergarten eine große Umstellung. So waren die Türen der einzelnen Gruppen nicht wie gewohnt offen, sondern geschlossen. Auch wurde das Außengelände mittels Absperrbänder in fünf Bereiche aufgeteilt. Große Ausflüge seien derzeit nicht geplant. Je nach Wetter solle aber die Außenanlage der Einrichtung intensiv genutzt werden. Derzeit zeige sich auch der Vorteil, dass der Kindergarten über viele Räume verfügt. Hilfreich sei auch, dass im Obergeschoss zusätzliche Sanitäranlagen vorhanden seien.

Zufrieden zeigte sich auch Kindergartengeschäftsführer Mario Isele, der die gemachten Erfahrungen aus allen Kindergärten sammelt und an die Träger der Einrichtungen weiterleitet. Bisher sei auch Kurzarbeit noch kein Thema gewesen. Erfreulich sei auch die Tatsache, dass es bei den Mitarbeiterinnen nur einen geringen Krankheitsstand gäbe.

„Auch die sogenannten Risikogruppen der Erzieherinnen kommen freiwillig und wollen arbeiten“, hob der Geschäftsführer voller Freude hervor. Er zeigte auch Verständnis für die Eltern, die das rollierende System noch nicht angenommen haben. So konnten die einzelnen Gruppen im Kindergarten zum Start der Öffnung klein gehalten werden.