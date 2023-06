Frau Schäfer, wie kam es zu Ihrer Idee mit dem Fahrrad nach Machcoul zu fahren?

Heidrun Schäfer: Bei einer Radtour 2020 im Elsaß am Rhein-Rhone-Kanal sahen wir ein Schild „Nantes 900 km“. Das inspirierte uns. Wir nahmen uns vor, wenn wir bis dahin noch fit genug sind, fahren wir beim 50-jährigen Jubiläum mit dem Rad die gesamte Strecke nach Machecoul.

Wie kam es zur Benefiz-Tour für einen sozialen Zweck?

Heidrun Schäfer: Nach Benefizkonzerten mit meinem Chor „Cantate Domino“ mit anderen Musikern kam mir gleich in den Sinn, unsere Tour als Zeichen der Verbundenheit als Benefiztour für einen sozialen Zweck in Machecoul zu organisieren und Geld für Bedürftige zu sammeln.

Klaus Schäfer: Für mich ist wichtig, dass auch Menschen, die nichts mit der Partnerschaft zwischen unseren Gemeinden zu tun haben oder sich nicht dafür interessieren, durch diese Spende von unserer Partnerschaft hören und grenzübergreifende Freundschaft erfahren.

T-Shirts mit dem Logo von Enkel Jonathan wurden für die Benefiz-E-Biketour bei der Ankunft ausgepackt. | Bild: Roland Duval

Wie haben Sie sich auf die körperliche Herausforderung vorbereitet?

Klaus Schäfer: Wir fahren regelmäßig mit dem Rad und haben vor der großen Tour drei Touren mit jeweils 80 Kilometer gemacht. Dadurch konnten wir einschätzen, dass wir uns das zutrauen können und ob ich es trotz meiner Parkinson-Erkrankung schaffen kann. Die lange Strecke 15 Tage täglich in die Pedale zu treten ist nochmal was anderes, aber es hat mir Spaß gemacht. Es war eine Herausforderung, die ich bewältigt habe.

Respekt, dazu gehört Mut und wie konnten Sie nachts im Zelt schlafen?

Klaus Schäfer: Das Übernachten im Zelt war kein Problem. Wir haben früher mit den Kindern oft Campingferien gemacht. Ich habe gut geschlafen. Die Radtour hat mich bestärkt, alles zu machen, was ich noch kann.

Würden Sie so eine Tour noch einmal unternehmen?

Heidrun Schäfer: Ich würde sofort wieder losradeln. Das einfache Leben in der Natur und uns auf das Unerwartete einzulassen, ist etwas Wunderbares. Es gab Pannen, die sich hinterher als Glücksfall entpuppten: Einmal war der einzige Campingplatz geschlossen, kein Hotel und kein Restaurant weit und breit. Wir trafen ein Ehepaar, das uns zum Essen eingeladen hat. Sie stellten uns ihre Scheune zur Verfügung, in der wir geschützt vom strömenden Regen unser Zelt aufbauen durften. Einmal fanden wir einen Campingplatz lange nicht oder die Achse unseres Anhängers brach. Immer standen hilfsbereite Franzosen da, die uns den Weg zeigten oder sogar führten.

Welches war das schönste Erlebnis ihrer Radtour und welches weniger schön?

Klaus Schäfer: Die wunderbare, völlig mit Flüssen und Kanälen durchzogene Landschaft, die vielen netten Begegnungen mit Franzosen auf dem Weg haben empfand ich wie eine Woge, die uns nach Machecoul getragen hat.

Heidrun Schäfer: Ein Glück war auch, als ein Franzose mir mein Handy entgegenstreckte, das ich unterwegs verloren hatte.

Klaus und Heidrun Schäfer: Ein Schreck gab es für uns, als wir nach 302 Kilometern ein Schild in Dole sahen: „Nantes 900 Kilometer“. Das hieß also: Das Schild damals auf im Elsass gab eine falsche Entfernung nach Nantes an. Es bedeutete zusätzlich 200 Kilometer mehr als geplant. Mit Schildern gab es so manche Verwirrung.

Klaus Schäfer: Großartig war unser gleichzeitiges Eintreffen mit dem Bus aus Ühlingen-Birkendorf und den privat Angereisten und den sechs weiteren Radlern. Die Anerkennung beim Gemeindesaal Valée de Tenu und der Empfang – sogar mit einem Orden aus der Hand der Komitee-Vorsitzenden Giséle Jaunatre, das Wiedersehen mit unseren Freunden Georges und Marie Claire – waren berührende Momente. Mein Freund Georges war stolz auf uns, dass wir es geschafft haben. Heidrun: Er und seine Frau Marie Claire haben uns wieder herzlich empfangen und wir durften noch drei Tage die französische Gastfreundschaft genießen.

Sie haben über 1200 Kilometer von Ühlingen nach Machecoul Saint Meme mit dem Rad zurückgelegt: Heidrun und Kalus Schäfer freuten sich über das Erreichen des Ziels und feierten am Jubiläums-Freundschaftsabend im Saal Valée de Tenu. Tochter Janika und Enkelkind Elina waren kurz vorher angereist und gehörten zum Begrüßungskomitee. | Bild: Ursula Ortlieb

Wie haben Sie die Spendenaktion organisiert?

Heidrun Schäfer: Wir haben Flyer und Plakat entworfen. Unser Enkel Jonathan hat das Logo dazu gemalt. Im Gemeindeblatt und im Freundeskreis haben wir für unsere Benefiztour geworben. Ein QR-Code auf Flyern und Plakaten gab alle Informationen zur Tour und Spendenkonto. Außerdem wurde in der Presse darüber berichtet.

Sind Sie mit dem Spenden-Ergebnis zufrieden?

Heidrun Schäfer: Es sind Spenden eingegangen. Wir hoffen aber, dass bis August noch mehr dazukommt. Viele haben die einzelnen Tage mit Berichten auf Polarsteps mitverfolgt. Es wäre auf jeden Fall eine schöne Anerkennung für unsere Bemühungen zugunsten des guten Zwecks. Das Geld geht ohne Abzüge an den Bürgerfond in Machecoul-St. Même, der sich unter anderem aus Einnahmen des Secondhand-Ladens des Roten Kreuzes finanziert und Menschen, die kurzfristig in Not geraten sind, hilft.

Wie blicken Sie auf Ihre Rad-Tour?

Heidrun Schäfer: Die Tour würde ich sofort noch einmal machen. Insgesamt war alles ein wunderschönes Erlebnis. Mit den jetzigen Erfahrungen würde ich drei Tage mehr für die lange Strecke einplanen. Wir sind begeistert von der Tour. Wir sind glücklich, es zusammen geschafft zu haben.

Zu Personen und Hintergrund

Zu den Personen: Heidrun Schäfer (68) und Klaus Schäfer (70) wohnen in Ühlingen. Das Ehepaar hat vier Kinder und neun Enkelkinder. Bis zu ihrer Pensionierung waren beide Lehrkräfte an der Schlüchttal-Schule. Heidrun Schäfer leitet seit 25 Jahren den von ihr gegründeten Chor Cantate Domino, spielt Alt- und Bassflöte im Flötenensemble und musiziert bei Gelegenheit mit der Querflöte mit Hartmut Rosa in der evangelischen Kirche Ühlingen und Grafenhausen. Klaus Schäfer war 20 Jahre lang Mitglied im Gemeinderat Ühlingen-Birkendorf und 15 Jahre Ortsvorsteher in Ühlingen. Seit über 35 Jahren ist er Vorsitzender des evangelischen Kirchenbauvereins. Er spielt Tennis bei den Senioren in Ühlingen. Gemeinsame Hobbys des Ehepaars sind außer Radfahren Skifahren und Wanderungen. Mit Heidrun pflegt er den großen Garten rings ums Haus. Vor einigen Jahren erhielt Klaus Schäfer die Diagnose Parkinson. Sportlichen Hobbys geht er nach Möglichkeit weiter nach und er genießt die Natur in Wald und Garten.

Zur Reise: Klaus und Heidrun Schäfer haben sich am 11. Mai mit E-Bikes, Anhänger und Zelt auf den Weg nach Machecoul-St. Même, der Partnerstadt der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf, gemacht. 15 Tage lang radelten sie tagsüber und schliefen nachts auf Campingplätzen im kleinen Zelt. Täglich legten sie zwischen 70 und 80 Kilometer zurück. Die Benefiz-Tour zugunsten Bedürftiger in Machecoul fand Anerkennung und Respekt von allen Seiten. Mit Spenden im Gepäck sind die beiden inzwischen wohlbehalten wieder zurückgekehrt. Die Spendengelder sollen im August beim Jubiläumsfest in Ühlingen-Birkendorf an die französische Delegation als Zeichen der 50-jährigen Verbundenheit übergeben werden.