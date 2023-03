Für Lilli und Simon Stiegeler, Gründer der Marke Blackest Forest, geht mit dem zweitägigen Event „Blackest Forest and friends“ am 17. und 18. März ein Traum in Erfüllung. Denn mit ihrem Label sind sie zwar häufig schon selbst auf Messen gewesen, aber eine Veranstaltung dieser Art haben sie bislang noch nicht organisiert. „Seit Monaten beschäftigt uns das jeden Tag“, sagt Lilli Stiegeler.

Die Idee: Eine Plattform schaffen, auf der sich Menschen von hier präsentieren können – mit ihren kreativen Produkten, ihrer Kunst und ihrem ganz eigenen Gefühl von Schwarzwald. Denn darum geht es dem Ehepaar, wie man im Gespräch deutlich spürt. Unterschiedliche Facetten ihrer eigenen Lebenswelt präsentieren – ganz abseits von Heimattümelei. „Wir haben das eigentlich so geplant, wie wir es cool finden“, sagt Simon Stiegeler.

Das kam dabei raus: Am Freitag spielt die Deutschrockband Ernstfall aus Weil am Rhein im Schwarzwaldhaus der Sinne. Das Video zu ihrem Song „Hier bin ich daheim“ wurde unter anderem in Stiegelers Werkstatt gedreht. „Mit den Musikern ist eine Art Freundschaft entstanden.“ Und gerade die Hymne auf den Schwarzwald und die Region habe ihn tief berührt, sagt Stiegeler. Dazu gibt‘s ein Gin-Tasting und natürlich passende Verpflegung mit Forest-Burgern aus dem Bistro Wunderfitz. Apropos Gin: Längst füllen verschiedene Sorten des Wacholderschnaps die Regale und nun hat auch Blackest forest seine eigene Edition herausgebracht, die es am Wochenende zum ersten Mal zum Probieren geben wird.

Am Samstag verwandelt sich das Schwarzwaldhaus zum Markt. „Wir wollten nicht einfach Aussteller an Aussteller reihen, sondern möglichst unterschiedliche Facetten zeigen“, erklärt Lilli Stiegeler. Einer der Aussteller ist Georg Hoch aus Stegen. Er verwandelt gebrauchte Bücher in wunderschöne Kunstwerke, auch mit Schwarzwaldmotiven. Aber auch Anniroc aus Grafenhausen ist mit Selbstgenähtem dabei oder Fotograf Michael Steck aus Waldshut-Tiengen – und viele weitere. Begleitet wird der Tag vom Akustik-Duo Remain a Mystery.

Unabhängig von diesen beiden Tagen – und doch passend – eröffnet das Schwarzwaldhaus in Grafenhausen am Sonntag eine neue Ausstellung mit großformatigen Fotografien des Schwarzwaldes unterschiedlicher Künstlern. „Das hat sich bei der Terminabsprache so herausgestellt und das passt“, findet Simon Stiegeler.

Sich mit anderen vernetzen, sich gegenseitig unterstützen – das sei gerade im Schwarzwald, wo sich für Kreative nicht so viele Möglichkeiten ergeben wie in Ballungsräumen, sehr wichtig, so die beiden Holzbildhauer. Doch woanders hingehen, kommt für beide nicht infrage. „Wir lieben die Natur, sie ist immer wieder Quelle der Inspiration“, sagt Lilli Stiegeler.