Die SBG Südbadenbus GmbH plant, den Sonn- und Feiertagsbetrieb ihrer Buslinie 7342.1 zwischen Waldshut und Seebrugg komplett zu streichen. Die betroffenen Gemeinden wurden vom Landkreis Waldshut im Rahmen eines Anhörungsverfahrens um Stellungnahmen zur geplanten Reduzierung gebeten.

„Um den touristisch geprägten Ort Grafenhausen auch weiterhin für Feriengäste attraktiv halten zu können, sind wir auf den öffentlichen Personennahverkehr dringend angewiesen“, argumentierte Bürgermeister Christian Behringer auf Nachfrage.

Als weiteren wichtigen Aspekt für die Rücknahme der geplanten Fahrplankürzungen nannte der Bürgermeister, dass ältere Menschen sowie Berufspendler die Angebote von Bus und Bahn uneingeschränkt nutzen können sollten. „Gerade in Zeiten, in denen der Ausbau des ÖPNV erfolgen soll, erscheint das Ansinnen der SBG abwegig und nicht nachvollziehbar.“ Er habe dies auch dem Landkreis in der kommunalen Stellungnahme mitgeteilt.

Auf Nachfrage bestätigte Lothar Probst, Leiter des Amtes für Wirtschaft und Mobilität, dass es von betroffenen Gemeinden zahlreiche Rückmeldungen gegeben habe, die die Beibehaltung des bisherigen Fahrplans fordern. Er bestätigte, dass die SBG das volle Fahrplanprogramm wegen der wirtschaftlichen Situation nicht mehr eigenständig stemmen kann.

Deshalb sollte der Leistungsumfang um rund fünf Prozent reduziert werden. Beim Betrachten einer weiteren Raumschaft, zu dem auch das Wutachtal gehört, stehen nach Angaben von Lothar Probst Minderleistungen bei einem Viertel des Landkreises zur Diskussion.

Aus Sicht der Landkreisverwaltung sei es sinnvoll, das bisherige Fahrplanangebot zu halten. Diese Entscheidung muss jedoch in den politischen Gremien wie dem Ausschuss für Technik, Umwelt und Verkehr sowie dem Kreistag getroffen werden. In diesem Verfahren muss geklärt werden, wie mit den SBG-Änderungswünschen verfahren wird. Politisch entschieden werden muss auch, ob und in welcher Höhe sich der Landkreis an Kosten beteiligen wird.

Das Projekt Museumsbahn im Hochschwarzwald wurde vom Vorsitzenden Jens Reichelt den Grafenhausener Kommunalpolitikern bereits im Juni des Jahres 2010 vorgestellt. Von dem großen Engagement des Vorsitzenden der IG 3-Seenbahn zeigten sich die Mitglieder des Ratsgremiums damals beeindruckt und kamen dem Wunsch nach einer finanziellen Beteiligung mit 3000 Euro nach.

Dieser Verein macht jetzt auch den Grafenhausener Nutzern der 3-Seenbahn, die mit dem Auto zum Bahnhof nach Seebrugg kommen, die Nutzung der umweltfreundlichen Bahn zu einem teureren Unterfangen. Wie Gemeinderätin Barbara Bohl (Freie Wähler) im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung betonte, werden zwischen der Bundesstraße und dem Bahnhofsgebäude „Parkplatzgebühren im großen Stil erhoben“. Es seien Parkautomaten aufgestellt worden.

Seither gilt die Gebührenpflicht von 8 bis 20 Uhr. Je angefangene Stunde werden 1,20 Euro fällig, bei fünf bis zehn Stunden sind es 6 Euro. Vorauszahlungen der Parkgebühr bis 22 Uhr für den nächsten Tag sind möglich. Die Höchstparkdauer beträgt jedoch zehn Stunden. Es können aber laut Angaben am Automaten auch Monatskarten (35 Euro) und Jahreskarten (400 Euro) erworben werden.

„Wir sollten doch froh sein, wenn die Bahn nicht nur von Touristen, sondern auch von Einheimischen genutzt wird“, meinte Barbara Bohl. Seitens der Bahn werden direkt am Bahnhofsgebäude bis zu zehn Parkplätze kostenlos zur Verfügung gestellt.