von Dorothée Kuhlmann

„Lucia Stocker war 46 Jahre ein tragendes Element im Kindergarten St. Bernhard.“ So beschrieb es Kindergartenleiterin Katja Seidler bei der Verabschiedung ihrer Kollegin beim Kinder- und Familiengottesdienst in der St. Fides Kirche in Grafenhausen. 1099 Kinder hat Stocker betreut. Es gebe Familien in Grafenhausen, in denen drei Generationen bei ihr im Kindergarten waren. Entsprechend viele waren gekommen, um die Erzieherin in den Ruhestand zu verabschieden.

In 46 Jahren hat sich das Erziehungskonzept komplett gewandelt. Stocker hat diese Veränderungen mitgetragen. Mit Engagement und Liebe habe sie sich für die Kinder eingesetzt. „Wann immer es etwas zu organisieren gab, war Lucia die Erste, die dabei war“, berichtete Seidler. So waren die Vorbereitungen zur Feier schwierig, sollte doch Stocker nicht ihre eigene Verabschiedung organisieren, Überraschungen sollte es auch geben. Mit Rosen dankten viele ehemalige und jetzige Kindergartenkinder sowie die Kolleginnen Lucia Stocker.