Vor wenigen Tagen befürwortete der Gemeinderat den Neubau eines Werkstattgebäudes sowie einer Lagerhalle für Reifen. Bürgermeister Christian Behringer ist erfreut, dass sich zunehmend Betriebe ansiedeln. Wie er auf Nachfrage informierte, seien bis auf zwei Grundstücke bereits alle Flächen in dem Gebiet verkauft. „Wir müssen uns langsam um eine Erweiterung der Gewerbeflächen kümmern“, betonte er. Auf einem 5000 Quadratmeter großen Grundstück ist der Neubau eines Werkstattgebäudes und einer Lagerhalle für Reifen geplant. Die Planungen des Bauherrn sind nicht ganz neu. Aufgrund der geltenden Bebauungsplan-Vorschriften war der Bauantrag allerdings zurückgezogen worden. Die Planungen für eine Erweiterung des bestehenden Autohauses Tröndle in Grafenhausen wurden wieder aufgegriffen, nachdem der Gemeinderat Anfang März einen Aufstellungsbeschluss zur zweiten Änderung der verbindlichen Vorgaben gefasst hatte. Seither ist es möglich, statt der Begrünung auf mindestens 80 Prozent der Dachfläche auch Photovoltaikanlagen zu installieren.

Der Gemeinderat gab grünes Licht für den Bauantrag. PV-Anlagen sollen nicht nur auf den Dächern, sondern auch an Außenfassaden angebracht werden. „Da wir die enorme Stromproduktion im eigenen Betrieb nicht nutzen können, müssen wir den Strom einspeisen“, so Bauherr Mario Tröndle.

Durch den Wegfall der Begrünungsvorschrift wurde die Pflanzung von Bäumen auf dem Grundstück verbindlich festgelegt. Gemeinderat Clemens Rosa (CDU) kritisierte den Pflanzplan. „Nach dem Lageplan werden die Bäume auf der Grundstücksgrenze gepflanzt und somit auch das Nachbargrundstück tangieren.“ Barbara Bohl (Freie Wähler Grafenhausen, FWG) geht davon aus, dass auch in diesem Fall keine Probleme entstehen werden, weil aufgrund der Erfahrungen mit bisherigen Vorschriften bei Ausgleichsmaßnahmen gar kein Baum gepflanzt werde. Es sei nicht nötig, in Richtung Grundstücksgrenze zu gehen, weil auf dem gesamten Grundstück genügend Platz zur Bepflanzung vorhanden wäre.

Wie Mario Tröndle, Geschäftsführer des Autohauses, informierte, sei eine Dachbegrünung aufgrund der Hallenkonstruktion nicht möglich. In der Halle soll ein zentrales Reifenlager mit Montagewerkstatt entstehen. „Bisher mussten wir Reifen an verschiedenen Orten lagern und mit Radladern in die Werkstatt bringen“, so Tröndle. Weil die Kapazitätsgrenze erreicht worden ist, wurden Seecontainer aufgestellt. Nicht zuletzt wegen der Tankstelle könne nicht der gesamte Betrieb ins Gewerbegebiet umziehen. „Planungen in diese Richtung wurden verworfen.“ Im Juli wird das Autohaus mit einer neuen Marke im Bereich Nutzfahrzeuge starten. Auch dieser Betriebsbereich soll im Gewerbegebiet angesiedelt werden.