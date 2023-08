Leben retten – und zum Dank eine kostenlose Stärkung erhalten. Das war das Konzept bei den Blutspendeterminen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Dann kam die Pandemie, und ein Buffet war nicht mehr möglich. Und heute? Beim bislang letzten Blutspendetermin in Grafenhausen war die Freigabe kurz vor dem Termin erfolgt. „So kurzfristig konnten und wollten wir dann aber nicht das Buffet für unsere Spender herrichten“, sagt Bereitschaftsleiterin Angela Maier. Die Möglichkeit, nach der Blutspende noch zusammen zu sitzen, wurde immer gerne genutzt. „Uns hat dieses Gemeinschaftliche sehr gefehlt“, sagt Angela Maier. Nun ist die Verpflegung nach dem Blutspenden wieder möglich, die Versorgung ist eine der Spezialdisziplinen des Ortsvereins. Mitglieder sind jährlich bei Fortbildungen in Lebensmittelhygiene. Der nächste Termin ist am Freitag, 11. August, von 14 bis 19.30 Uhr in der Schwarzwaldhalle. Eine Terminreservierung ist notwendig über die Internetseite des Blutspendediensts: www.blutspende.de.