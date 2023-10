Ühlingen-Birkendorf – Kirchliche und weltliche Feste gehören in Brenden bis heute zusammen und sind ein Anlass für Begegnungen und Gespräche. So haben die Brendener nach dem Erntedankgottesdienst in der St. Laurentiuskirche wieder im und ums Bürgerhaus in Staufen gefeiert.

Das Erntedankfest begann mit einem Festgottesdienst in der St. Laurentiuskirche, zelebriert von Pater Matthias Hanisch und musikalisch mitgestaltet vom Kirchenchor Brenden-Berau. Die fleißigen Helferinnen Karin und Dagmar Isele, Birgit Ebner und Sigrid Enderle hatten in der Pfarrkirche vor den Altären aus Früchten, Gemüse und Blumen einen Erntedankschmuck zusammengestellt. Die weltliche Feier fand dann wegen Bauarbeiten in der Dorfhalle Brenden im Bürgerhaus in Staufen statt. Die Besucher genossen das dortige Frühschoppenkonzert der Jungväter aus Grafenhausen sowohl drinnen als auch draußen. Die Trachtenkapelle Brenden, Ausrichter des Erntedankfestes, hat zum Mittagessen Rehgulasch aus heimischer Jagd sowie Leckeres vom Grill angeboten. Im Anschluss daran gab es Kaffee und Kuchen.

In seiner Begrüßung hob Brendens Ortsvorsteher Ralf Isele die gute Beziehung zum Nachbarort Staufen hervor. Sein Dank galt besonders Ortsvorsteher Peter Morath für die gute Zusammenarbeit. Die Trachtenkapelle freute sich, dass sie derzeit das Bürgerhaus in Staufen für die Musikproben nutzen kann. So richteten die Mitglieder mit der nun zweiten Veranstaltung ein weiteres Traditionsfest aus. Ortsvorsteher Ralf Isele ist überzeugt: „Wenn der Baufortschritt weiter nach Zeitplan läuft, wird die Trachtenkapelle im kommenden Jahr ihr Kirchenfest St. Laurentius, Erntedankfest und dann auch das Herbst- und Schlachtfest wieder in Brenden feiern können.“ Zum Herbst- und Schlachtfest lädt die Trachtenkapelle am 28. und 29. Oktober ein.