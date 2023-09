Berau – Die Trachtenkapelle Berau feiert vom Freitag, 22. September, bis Montag, 25.September, ihr 60. Erntedankfest. Das traditionelle Fest ist im Jahreskalender der Gemeinde fest verankert und wird seit Jahrzehnten mit einem abwechslungsreichen Programm und einem großen Festumzug begangen.

Das Erntedankfest in Berau entstand 1962 aus einer Idee von Josef und Alois Bächle. Was klein am Sportplatz begann entwickelte sich über die letzten 60 Jahre zu einem der größten Veranstaltungen in der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf. Der große Festumzug am Sonntag ist mit seinen vielen Motivwagen, Fußgruppen und Gastvereinen über die Gemeinde hinaus bekannt. Für alle Bewohner in Berau ist das Erntedankfest einer der Höhepunkte im Jahr.

Erfreulich für den Verein ist die Beteiligung der Musikkapelle Vorderburg aus dem Allgäu. Mit den Musikern aus Vorderburg verbindet die Trachtenkapelle Berau seit 50 Jahren eine anhaltende Freundschaft. Begonnen habe diese Verbindung durch eine Zeitungsannonce, erinnert sich der Vorsitzende der Trachtenkapelle Berau, Matthias Kilian. Durch viele gegenseitige Besuche habe sich in den fünf Jahrzehnten eine große Freundschaft nicht nur zwischen den beiden Vereinen, sondern auch zwischen vielen Privatpersonen entwickelt.

Freitag, 22. September: Das Erntedankfest startet um 20 Uhr mit einem Heimatabend unter der Mitwirkung der Blaskapelle Vorderburg und der Volkstanzgruppe Berau. Zum Ausklang spielt der „Burgerexpress“ aus Vorderburg.

Samstag, 23. September: Der Samstag ist der Abend für die Jugend. Unter dem Motto „Blackforest Gams-Die Party" heizen DJ In-Style aus Österreich und DJ Pady ein. Im Rahmenprogramm gibt es Gewinnspiele, 100 Liter Freibier und Hypergams.

Sonntag, 24. September: Der Tag beginnt um 9.30 Uhr mit dem Festgottesdienst, musikalisch umrahmt vom Männerchor Berau und dem Kindergarten Berau. Zum Frühschoppenkonzert spielt ab 10.30 Uhr die „Blaskapelle Vorderburg".

Das Programm am Nachmittag beginnt um 14 Uhr mit dem großen Festumzug mit Motivwagen zum Erntedankfest, Kapellen und Fußgruppen. Mitwirkende sind neben Berauer Vereinen und Bürgern der Musikverein Brunnadern-Remetschwiel, die Trachtenkapelle Birkendorf, der Musikverein Eggingen und der Spielmannszug Waldshut.

Montag, 25. September: Ab 14 Uhr ist Kinder- und Seniorennachmittag, unter anderem gibt es für die Kleinen ein Puppentheater. Ab 18 Uhr startet das Handwerkervesper mit der Trachtenkapelle Obermettingen. Ab 20 Uhr klingt das Fest mit „Brooks“ aus.

Weitere Informationen gibt es bei der Trachtenkapelle Bernau, Matthias Kilian, Telefon 01515 676¦30¦54 oder per E-Mail (kilian-matthias@gmx.de).